彰化廠起火釀7死15傷！聯華食：從優賠償、負責到底絕不閃躲逃避
聯華食品彰化廠今（25）日清晨發生火警，稍早召開重大訊息說明會，聯華食品發言人林志遠指出，公司有投保相關險種，如商業保險與營業中斷險等，員工保險的部分，也有投保團險等險種，相關慰問與賠償尚無法透露詳細金額，公司必定會「從優賠償」。總經理林家齊針對此事公開致歉，公司也強調「該有的責任，不會閃躲、不會逃避，一定會負責。」
記者鄭妤安／台北報導
彰化廠年營收約19億，佔公司整體18%，公司皆有投保相關險種，如商業保險與營業中斷險，不過林志遠說，發生如此不幸的事件，財務上的損失並非目前最關切的事情，員工照護才是關切重點。
員工保險的部分，除了法律規定的社會福利之外，公司也有幫員工投保團險等險種，相關慰問與賠償尚無法透露詳細金額，公司必定會「從優賠償」。
針對惡火發生細節，林志遠指出，今日下午相關檢調單位在現場做調查，公司不太方便多做描述，恐影響相關單位判斷，同時也將尊重與接受調查結果，強調公司會負責到底，「該有的責任，不會閃躲、不會逃避，一定會負責。」
總經理林家齊也表示，一定會盡公司最大的力量撫卹家屬、照顧受傷同仁，針對社會大眾與股東對於公司的疑慮，他代表公司向大家表示歉意。