膽結石越小顆越可怕！有「痛」就開刀：不處理恐引發黃疸、敗血症

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為此他解釋其中原因，因為大顆的膽結石，無論如何它都是停留在膽裡面。從膽囊跑到膽管裡面，有一個括約肌，很大的石頭根本掉不下去，化膿的話也比較好處理；但是如果膽結石很小，一旦掉下去之後，很快會造成膽管發炎，並且很容易造成一些濃液逆流回肝臟。
小顆膽結石不理會，引發黃疸超麻煩！
文中他也提到一位 30 歲的男性，經體檢檢查出有小小的膽結石，但他覺得已經好多年了是老症狀，就不以為意。直到有一次因為發高燒、腹痛跑急診，醫師發現他的整個膽管已經擴張化膿發炎，已變成「阻塞性黃疸」。
陳榮堅說明，一般的膽結石只要微創手術，打兩三個小洞開掉就好；但這名患者的狀況無法簡單解決，首先需要住院打抗生素，待病情穩定一、兩天後，再用胃鏡進去倒鉤把石頭撈出來，然後觀察狀況穩定之後，才能進行膽囊手術。但萬一使用胃鏡撈得不順，開完膽囊之後，肚子裡還要放一個膽管的支架3到6週。原本是只要一個簡單的手術，到最後事情卻變得很複雜。
有膽結石就要開刀嗎？
陳榮堅建議一般青春期過後若體檢發現有膽結石，找到可以休息一、兩天的時間就把它拿掉，但是有時候會被懷疑說是不是外科系過度開刀？所以現在有加一個但書，就是只要體檢出有膽結石，並且有「痛」過一次，就可以準備開刀。
另外，若膽結石大於1公分，與膽囊癌的發生有關聯；大於2公分，則與膽囊癌有強烈相關。
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本文經 陳榮堅醫師 臉書粉專《外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地》授權報導
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