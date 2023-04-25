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中國廣州醫科大學附屬醫院的睡眠醫學中心主任張繼輝博士等人的研究團隊，針對 9 萬多名成年人進行追蹤，發現經常運動鍛煉的人，就算睡眠時間少，也不會增加死亡風險，還能夠抵銷睡眠不足造成的副作用。
運動可抵銷睡眠不足風險
該研究採用了英國生物銀行中 9 萬多名名年齡在 40 至 73 歲之間的成年人，並在 2013 年至 2015 年期間佩戴追蹤腕帶一周，最後根據睡眠和運動對身體的關係進行分析。
首先他們將人分成每晚睡眠持續時間分為短（少於 6 小時）、正常（6 至 8 小時）或長（多於 8 小時）；而體力活動總量也分為低、中、高三組，中度運動才算符合世界衛生組織建議的劇烈運動標準。
結果顯示，那些睡得太多或不夠，也沒有得到足夠鍛煉的人（例如低於每周建議的 150 分鐘運動），更有可能短命或死於癌症和心臟病。而每週鍛煉超過 150 分鐘的人，即使每晚睡眠時間少於 6 小時，也不會增加死亡風險。
運動跟休息應該先選運動
張繼輝於外電受訪更指出，從這項研究可以看見運動對炎症、新陳代謝的影響和交感神經系統，都與心臟健康密切相關，「因此，在某種程度上，如果有多的空閒時間，人們應該犧牲休息，來換取運動與鍛鍊。」其成果更發表在歐洲預防心臟病學雜誌上。
但澳大利亞悉尼科技大學流行病學家及睡眠研究的 Bo-Huei Huang 博士表示，每個人需要的運動量和強度將取決於許多因素，包括年齡、某人是否懷孕或患有慢性病或殘疾。
例如不同年齡所需要的睡眠目標沒有一個標準，年輕者比起老年者需要的睡眠可能更多，但像這樣的研究，比較了「運動」與「睡眠」這兩大重要的健康影響因子，也會促使民眾更注意自己的生活習慣，兩者都不應該偏廢。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
1.資料來源:scitechdaily.com
2.資料來源:歐洲預防心臟病學雜誌
3.資料來源:經常鍛煉可以預防睡眠不足的副作用
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 打破睡眠不足就會短命迷思！研究：運動鍛鍊可少睡 3 小時