全台SOGO母親節業績目標33億元 黃金價飆但剛性需求不減
百貨業上半年最大檔母親節檔期即將到來，業者摩拳擦掌！遠東SOGO全台母親節檔期業績目標33億元，估年增10%，其中忠孝店目標5.5億元，檔期業績預計年增10%，單店看全年業績估成長15%。忠孝店表示，今年以來買氣非常好，絲毫沒有受到國門開放、民眾出國消費影響，內需還是很旺，再加上政府普發6000元，很明顯來客數與年輕客層都有大幅增加。值得一提的是，黃金金價飆漲，但民眾保值的剛性需求不變，客單30萬到50萬在買的客人比想像中多，因此母親節檔期也針對黃金品項祭出前所未有的最高回饋。
記者許家禎／台北報導
遠東SOGO忠孝店指出，像是運動休閒用品賣得很好，其中就有韓國時尚高爾夫品牌Fair Liar，因創辦人來台辦活動，兩天就創造200萬元營收，是全球業績第二名。而RIMOWA行李箱今年第一季業績達3000萬元，為全球前三名。此外，因為社交活動需求增溫，連帶使得化妝品、男女服飾與餐廳業績不俗。另外，看好露營熱度不減，這次也引進日本露營界精品SNOW PEAK快閃櫃。
忠孝店表示，口罩解禁，讓化妝品熱賣，今年第一季業績成長3成，並看好銷售動能將延續，另外以往母親節明星商品很少買一送一，但今年特別祭出不少獨家買一送一，就是希望吸引消費者入手。
值得一提的還有黃金價格飆漲，但剛性需求不減，業者指出客人買黃金都是大品項單次30萬到50萬在買，使黃金品項近來都有3成的成長，因此今年母親節在黃金項目上也特別祭出高回饋，從過去只回饋8到10%到今年最高回饋18%。
至於復興店靠著國際精品熱度不減，今年第一季業績成長兩位數，年增12%，預計上半年成長幅度同樣也是兩位數。這次看好的母親節檔期品項包括精品與珠寶，品項非常齊全，沒有受到國人出國消費的影響，再來是旅遊相關、紓壓商品、高端保養與香氛，以及精品輕奢等配件。
而天母店打著台北北區（士林、北投、大直、內湖）獨家品牌超過50%，並同樣針對黃金品項推出最高回饋13%，再來看好節能家電可以抗電費調漲，除了回饋16%外，還可再享政府補助的最高5000元。另外彩妝商品大噴發，預估也是母親節熱賣的商品，至於母親節聚餐今年是解封後第一個母親節，天母店餐廳目前已訂位八成滿。