星宇長征／股民、金融業都看好！張國煒「打空戰」銀彈漸足

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同年11月，受惠於台灣邊境全面解封與報復性出遊潮顯現，該月客運營收來到4.69億元，月增84％，月總營收達到6.2億元，月增62％、年增752％，當時已經連續7個月呈現雙增。2023年1月，在長達10天的春節連假助攻下，星宇當月營收衝上15.22億元，寫下開航以來最高紀錄。
在營運表現持續呈現爆發性成長下，星宇的興櫃股價表現也成為投資客關注重點。今（2023）年2月，星宇航空股價連日狂飆，一度從19元飆破50.5元，但隨後拉回收斂，收在約35元附近，許多投資人甚至因此被套牢，組成自救會。當時，張國煒對外發言便表示，每個人投資都應該量力而為，而自己一張股票都沒有賣，事業如果只是用來炒股非常不健康，對於支持星宇的人非常感謝，對於有些人受傷，「雖然不是我的錯，但還是覺得很抱歉。」
事實上，不只股民對星宇有信心，銀行端也持續看好其發展。去年9月，合作金庫商業銀行統籌主辦星宇航空聯貸案，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購達152%，最終以新台幣38.2億元完成募集。今年3月，星宇航空第2架自購A350廣體客機聯貸案簽約，該案再度由合作金庫商業銀行統籌主辦，共11家銀行踴躍參貸，超額認貸比率高達 192%，較前次募集增加 40%，最終星宇落袋 40.6億元。兩次聯貸案均可看出金融體系持續看好星宇航空後市發展。
此外，高院民事法庭25日宣判長榮集團創辦人張榮發遺囑有效，依張榮發有遺囑能力、確認簽名為「親簽」及老臣見證、公證書及及遺囑製作地均登載無誤等4大理由認定「遺囑有效」，判張國煒勝訴，若扣除給其他繼承人的特留分，張國煒有相當有機會分得140億元遺產，也間接證實了張國煒曾說「我破產機率滿低的」說法，星宇逐漸在航空市場上站穩腳步，在銀彈補足與北美開航之際，張國煒的這場「空戰」仍會持續。