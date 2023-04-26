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星宇長征／股民、金融業都看好！張國煒「打空戰」銀彈漸足

▲星宇航空逐漸在航空市場上站穩腳步，在銀彈補足與北美開航之際，張國煒的空戰仍會持續。（圖／NOWnews資料照）
▲星宇航空逐漸在航空市場上站穩腳步，在銀彈補足與北美開航之際，張國煒的空戰仍會持續。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／專題報導

星宇航空第一個長程航線「台北-洛杉磯」即將在今（26）日下午正式起飛，過去星宇航空以東北亞、東南亞區域航線為主要營運重點，在價格上也許不特別具有競爭力，但在媒體聲量加持與消費者熱切期待下，就有旅遊業者指出，遊程搭配星宇的方案反而更吸引消費者，不過如果要談到北美航班合作，兩大國籍航空航班多且航點較綿密，依然會是主要配合業者。儘管旅遊界普遍不看好星宇長程航線，但是投資市場對其信心不減。

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星宇航空2021年總營收為7.96億元，較2020年營收的3.91億元，增加103.28%，稅後淨損30.19億元，累計虧損69.34億。2022年4月，星宇宣布已再完成40億增資，其中九成由董事長張國煒出資，一成由員工完成認股，資本額從113.67億元增為153.67億元。

同年11月，受惠於台灣邊境全面解封與報復性出遊潮顯現，該月客運營收來到4.69億元，月增84％，月總營收達到6.2億元，月增62％、年增752％，當時已經連續7個月呈現雙增。2023年1月，在長達10天的春節連假助攻下，星宇當月營收衝上15.22億元，寫下開航以來最高紀錄。

在營運表現持續呈現爆發性成長下，星宇的興櫃股價表現也成為投資客關注重點。今（2023）年2月，星宇航空股價連日狂飆，一度從19元飆破50.5元，但隨後拉回收斂，收在約35元附近，許多投資人甚至因此被套牢，組成自救會。當時，張國煒對外發言便表示，每個人投資都應該量力而為，而自己一張股票都沒有賣，事業如果只是用來炒股非常不健康，對於支持星宇的人非常感謝，對於有些人受傷，「雖然不是我的錯，但還是覺得很抱歉。」

事實上，不只股民對星宇有信心，銀行端也持續看好其發展。去年9月，合作金庫商業銀行統籌主辦星宇航空聯貸案，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購達152%，最終以新台幣38.2億元完成募集。今年3月，星宇航空第2架自購A350廣體客機聯貸案簽約，該案再度由合作金庫商業銀行統籌主辦，共11家銀行踴躍參貸，超額認貸比率高達 192%，較前次募集增加 40%，最終星宇落袋 40.6億元。兩次聯貸案均可看出金融體系持續看好星宇航空後市發展。

此外，高院民事法庭25日宣判長榮集團創辦人張榮發遺囑有效，依張榮發有遺囑能力、確認簽名為「親簽」及老臣見證、公證書及及遺囑製作地均登載無誤等4大理由認定「遺囑有效」，判張國煒勝訴，若扣除給其他繼承人的特留分，張國煒有相當有機會分得140億元遺產，也間接證實了張國煒曾說「我破產機率滿低的」說法，星宇逐漸在航空市場上站穩腳步，在銀彈補足與北美開航之際，張國煒的這場「空戰」仍會持續。
 

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