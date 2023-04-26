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星宇長征／最生不逢時的航空公司　張國煒拚打「世界盃」

▲星宇航空洛杉磯航線終於開航，同時設置國籍航空獨有的「頭等艙」服務。圖為星宇頭等艙。（圖／NOWnews資料照）
▲星宇航空洛杉磯航線終於開航，同時設置國籍航空獨有的「頭等艙」服務。圖為星宇頭等艙。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／專題報導

一開航就遇到新冠肺炎疫情攪局，星宇航空可謂「最生不逢時」的航空公司，但也因為疫情，星宇在疫情期間內完工了維修棚廠、航空維修訓練中心、保稅大樓，還取得了IOSA作業安全查核認證，讓安全措施符合國際最高標準，以新概念「全服務精品航空」型態打入市場，以全球五星級航空公司為標竿，董事長張國煒立足台灣打「世界盃」，不只期待國際聽到台灣便想到星宇，更要把台灣行銷至世界。

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2020年，在台灣疫情嚴峻之際，星宇航空贈送了200箱，共4800瓶的VDS胡蘿蔔綜合蔬果汁，慰勞醫護人員的辛勞，也為大家增強抵抗力。而這綜合蔬果汁來頭可不小，除了是星宇航空機上的飲品外，還是以台灣東勢的在地胡蘿蔔鮮榨，從產業上高空，以實際行動幫助台灣農業發展，看得出星宇以台灣為本的堅持。

張國煒當時便表示，疫情發生後，全世界的航空業都受衝擊，但也不能因此減少對社會的回饋，由於不想因星宇客人減少，讓VDS供貨也減少，因此決定把這筆預算用來回饋雲林鄉親，捐贈總計1500箱蔬果汁，分送到雲林縣每位國小學童手上， 希望取之雲林、回饋雲林。

回顧星宇航空的軟體DNA，總是可以看到台灣血親。以機上服務為例，星宇航空持續熱衷於將「在地精品」推廣至全球，包含亞洲前50大酒吧TCRC的特調、胡同燒肉、蜷尾家的冰淇淋等，都可以透過星宇讓全球旅客體驗到台灣的精緻生活。

另外透過與玉山合作發出的4張聯名卡，張國煒以人生4個階段作為發想，目的在於讓支持星宇的消費者有更多的福利體驗，而不是用於增加機位銷售。而在航機上，除了持續引進新世代機隊，利用更加節能、減碳、永續的航空器，回饋給環境，也期待持續透過最新科技技術提升旅客的機艙體驗。

如今，星宇航空洛杉磯航線終於開航，不僅設置國籍航空獨有的「頭等艙」，更在與台灣雅詩蘭黛集團共同響應粉紅絲帶乳癌防治活動後，開啟合作契機，此次出發至洛杉磯的頭等及商務艙旅客，都可獲得海洋拉娜明星保養旅行組，6月起機上更有與球隊快艇隊、道奇隊聯名的系列機上服務用品，持續創造市場話題與媒體熱度。
 

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