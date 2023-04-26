星宇長征／最生不逢時的航空公司　張國煒拚打「世界盃」

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張國煒當時便表示，疫情發生後，全世界的航空業都受衝擊，但也不能因此減少對社會的回饋，由於不想因星宇客人減少，讓VDS供貨也減少，因此決定把這筆預算用來回饋雲林鄉親，捐贈總計1500箱蔬果汁，分送到雲林縣每位國小學童手上， 希望取之雲林、回饋雲林。
回顧星宇航空的軟體DNA，總是可以看到台灣血親。以機上服務為例，星宇航空持續熱衷於將「在地精品」推廣至全球，包含亞洲前50大酒吧TCRC的特調、胡同燒肉、蜷尾家的冰淇淋等，都可以透過星宇讓全球旅客體驗到台灣的精緻生活。
另外透過與玉山合作發出的4張聯名卡，張國煒以人生4個階段作為發想，目的在於讓支持星宇的消費者有更多的福利體驗，而不是用於增加機位銷售。而在航機上，除了持續引進新世代機隊，利用更加節能、減碳、永續的航空器，回饋給環境，也期待持續透過最新科技技術提升旅客的機艙體驗。
如今，星宇航空洛杉磯航線終於開航，不僅設置國籍航空獨有的「頭等艙」，更在與台灣雅詩蘭黛集團共同響應粉紅絲帶乳癌防治活動後，開啟合作契機，此次出發至洛杉磯的頭等及商務艙旅客，都可獲得海洋拉娜明星保養旅行組，6月起機上更有與球隊快艇隊、道奇隊聯名的系列機上服務用品，持續創造市場話題與媒體熱度。