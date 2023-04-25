陳奕清邁拜佛壯大《男公館》　吸收泰星徐志賢加盟

陳奕赴泰國參加南韓節目《Art Road》在曼谷「ART ROAD SHOW CASE」活動，韓方與泰方因內部溝通不良臨時取消活動，久未上台演唱的陳奕不免些許失望。不過泰星徐志賢盡地主之誼，熱情邀請陳奕一起赴清邁拜佛。陳奕透露籌拍中的新戲《男公館》會有多位男主角，泰星徐志賢是目前邀請的第一位，日後會陸續公布其他男主角。
記者羅凌筠/綜合報導
陳奕曼谷活動結束後隔日一早就飛往清邁，接見清邁最大的象神廟的光山師父，光山師父幫陳奕貼金、淋聖水，體驗到泰國佛廟的各種儀式。陳奕表示：「雖然之前在和徐志賢有幾次見過面，但都沒有機會深聊，這一次同被邀請參加南韓實境秀的演出，雖然活動取消，卻藉此機會讓兩人的友誼升溫。」
陳奕擔任新戲《男公館》的製作人，再次見到徐志賢忽然靈感一來，覺得徐志賢很適合劇中某一位主角的角色，立刻邀請徐志賢來台灣參加演出。陳奕說：「那個角色是我覺得必須要很會演的才行，沒想到在這次尋找到我的第一人選。」
泰星徐志賢的爸爸是台灣人，媽媽是泰國人，14歲就移居到泰國，這幾年拍過不少陸劇擔任男主角，在泰國也是一哥。台灣拍戲還是首次，所以一口就答應陳奕的邀請，看到陳奕對這部戲的認真，徐志賢也深信陳奕能製作出一部好戲。徐志賢說：「我很期待來台灣拍戲，到時候可能帶老婆一起過來。」