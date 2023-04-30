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白冰冰母親節開唱！費玉清陪伴走出喪女之痛　誕下「愛的結晶」

▲白冰冰5月13日母親節前夕將在高雄流行音樂中心的藍寶石歌廳秀開唱。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲白冰冰5月13日母親節前夕將在高雄流行音樂中心的藍寶石歌廳秀開唱。（圖／高雄流行音樂中心提供）

記者江芷稜/台北報導

白冰冰年初以日劇《初戀》的主題曲〈First Love〉驚豔外界，被封為台版「TWICE」，火紅程度讓她受邀參與「2023真愛秀·藍寶石大歌廳」表演活動，擔任5月13日的主秀歌手，選在母親節表演，闔家前來觀賞演唱會是最適合的時機，卻也勾起白冰冰的傷心往事，從當年白曉燕案後的以淚洗面，如今她歷劫重生，終於不再傷心母親節的到來，希望歌迷們一起開心來聽她唱歌。

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▲「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」號召天后白冰冰、葉璦菱帶領10多位巨星登台。（圖／高流提供)
▲「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」號召天后白冰冰、葉璦菱帶領10多位巨星登台。（圖／高流提供)
當年80年代歌廳秀、工地秀紅極一時，女星們為了爭奇奪豔，都會以手工縫製亮片裝飾的華服盛裝出演，白冰冰笑說上一次台會穿5件衣服，一件件脫掉，最後才展現火辣好身材，現在體重比過去多了20公斤，不會刻意賣弄性感，但家裡除了跨年那套當年可以買下一間套房、價值30萬元的孔雀裝之外，還有更多琳瑯滿目的華麗服裝，會翻出壓箱寶讓粉絲為之一亮。

藍寶石歌廳自1970年開幕，就成為全台歌手爭取演出的地方，秀場歌手只要在那登台作秀，知名度都會飆升，酬勞暴漲，但也在那鬧過不少笑話，白冰冰透露曾經一出場就惹得全場觀眾大笑，轉頭才發現是紗質禮服不小心勾住別人掛在後台的內衣，當場真的很糗。

▲白冰冰孔雀裝現身花蓮跨年。（圖／三立提供）
▲白冰冰當年的孔雀裝秀服，一套要價30萬元，在當時可以買一件套房。（圖／三立提供）
白冰冰回憶起秀場表演，在演藝生涯中是非常重要的時光，「那時候剛回到台灣，一個單親媽媽為了養孩子，每天只能看哪裡有秀可以接，就往哪裡去唱，我很感恩有那段時光給我的歷練，也很謝謝當時演藝圈的前輩給我很多幫助和提攜」，一直很想重溫當年回憶，收到邀請就義不容辭地答應了。

她特別提到樂隊老師孔鏘的照顧，當年歌手唱歌要請老師寫譜，孔鏘收別人一套譜2千元，顧及她是單親媽媽只收800元，讓她感念至今，綜藝節目一直都找孔鏘父子合作，現在連孔鏘孫子都長大了，好友開玩笑說：「冰冰姐妳千萬不能退休，我們靠妳照顧了」，雙方情誼歷久彌堅。

走過母親節的傷痛記憶，白冰冰最感謝好友費玉清的照顧，當時她在家以淚洗面，吃飯還擺著女兒的碗筷，費玉清長達2個月時間經常來探視、關心她，每天和她講笑話，讓她不感到孤單，有趣的是，費玉清來無影去無蹤的低調作風，經常不會事先通知，而是到了白冰冰家門口按電鈴，無預警地拜訪好友。

▲冬日送溫暖，費玉清封麥仍默默行善，再捐100萬助全台毛孩。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）
▲費玉清封麥後仍默默行善，再捐100萬助全台毛孩。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）
白冰冰透露，費玉清某一次撿了隻流浪狗來陪伴她，後來母狗懷孕生產，兩個人不知如何是好，只好等待幼犬誕生後，再委由獸醫診所幫忙尋找飼主，沒想到獸醫竟張貼公告，指小狗是「白冰冰與費玉清愛的結晶」，這段往事說起來仍讓旁人捧腹大笑，不過費玉清不喜高調，不會出現在聚會場合，在他封麥後碰面機會變少，白冰冰對好友依舊念念不忘，但她自認是閒不下來的人，完全不想封麥退休，希望能一直站在舞台上表演給大家看。「2023真愛秀·藍寶石大歌廳」於5月13、14日於高流海音館舉辦，售票可至ibon系統購買。

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