明天帶傘穿外套！兩波鋒面來襲 北台低溫下探19度還降雨
本週受到兩波鋒面影響，東北季風增強，使得溫度起伏大。從今(25)日晚間開始，一直到明天(4/26)，氣溫又會往下掉了，桃園、大台北、基隆、宜蘭一帶，明天的高溫會降至20度，溫度的起伏變化較大，提醒民眾外出記得多帶件衣服。而南台灣則維持好天氣，預計會來到30度的高溫。
記者周淑萍/綜合報導
氣象達人彭啟明指出，本週天氣是典型的春季天氣型態，天氣變化多，北部及東部較易降雨且溫度起伏也較大，但反之中部、南部就相對穩定，只有山區有些下雨的機會，溫度大致都維持溫暖到偏熱。
鋒面系統和東北季風的強弱變化決定台灣的天氣，今(25)天晚上一直到明天(4/26)鋒面尾端掠過北部海面，後續東北季風及華南雲雨帶東移使得北部、東半部以及中南部山區有短暫陣雨，會是第一波鋒面，而第二波鋒面是週六(4/29)晚間~週日(4/30)，又是一次鋒面尾端掠過北臺灣，會讓北部、東半部以及中南部山區再度出現短暫陣雨的天氣狀態。
本週穩定的好天氣會是週四(4/27)至週六(4/29)，東北季風減弱，鋒面影響前及高壓迴流的影響時後，各地天氣相對又比較穩定，有陽光露臉，氣溫也會回升，屆時感受相對悶熱。