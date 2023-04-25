預防口腔癌把握3重點　定期篩檢很重要！揪團30人免費到點篩檢

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國健署也提醒民眾，預防口腔癌應把握3重點。此外，政府提供2大族群免費進行口腔黏膜檢查，揪團30人還有專業團隊免費職場到點的篩檢服務。
口腔癌形成3階段 預防應注意3重點菸、檳榔是世界衛生組織國際癌症研究總署公告的一級致癌物，對人體具致癌性。國健署癌症防治組林莉茹組長指出，檳榔有致癌物質，而且檳榔質地硬，在咀嚼時會傷害口腔黏膜組織，因此也是造成口腔癌的常見原因之一。
口腔癌的形成為「正常→癌前病變→口腔癌」3階段進展，由於嚼檳榔、抽菸等致癌因子刺激正常的口腔黏膜組織，導致白斑、紅斑、扁平苔癬等口腔黏膜病變，進而演變成口腔癌。
若在癌前病變發生前戒除菸、檳榔，或在癌前病變發生後，定期檢查、及早就醫與治療，就可阻斷口腔癌形成。
因此，國健署呼籲民眾預防口腔癌應把握「拒菸檳、定期篩、早治療」3重點：
- 拒菸檳：不檳、不菸，戒除菸檳後口腔癌風險每年降低2.3-6.7%。
- 定期篩：定期篩檢，每2年1次篩檢，降低晚期癌發生、死亡風險。
- 早治療：早期治療，預後加，口腔功能影響小、早期存活率達8成。
口腔篩檢補助2對象 揪30人免費到點服務而現在政府也針對2對象，補助免費口腔黏膜檢查，每2年1次，民眾只需拿健保卡至耳鼻喉科、牙科等醫療院所就可進行篩檢，補助對象包含：
- 30歲以上，有吸菸或嚼檳榔（含戒檳）的民眾
- 18歲以上，有嚼檳榔（含戒檳）的原住民
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57549
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