上班族請注意！文明病「滑鼠手」易疼痛麻木 醫揭3招改善
現代許多工作及娛樂都依賴電腦，長期使用除了對眼睛健康不利，長時間動作的手部也可能罹患「滑鼠手」。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓便表示，如今滑鼠手成為辦公室文明病，是上班族和部分職業來診間尋求幫助中最易提到的問題，於是便統整出滑鼠手懶人包，包含症狀、好發職業及改善方式，有需求的讀者請繼續看下去！
記者李惠婷/綜合報導
陳鈺泓醫說明，只要長時間使用滑鼠或重複手部勞動，容易造成手部疲勞，長久累積引發手部痠痛、麻木等問題，而這就是所謂的「滑鼠手」，此病如今也成為熱門的辦公室文明病之一。
一、滑鼠手症狀
1、麻木、灼熱、刺痛、手指無力：以拇指、食指、中指等區域最明顯
2、動作不靈活：寫字、精細動作感覺僵硬
3、晚上會痛醒：特別是深夜和清晨
二、滑鼠手常見職業
常用電腦的上班族、精細作業的工廠人員、廚師、家庭主婦、木匠、清潔人員。
三、滑鼠手改善方式
1、使用護具幫忙：使用護腕保護，滑鼠可改用垂直滑鼠和滑鼠支架。
2、藥物治療：使用消炎消腫藥物治療
3、手術治療：如果症狀太嚴重就要開刀，會在手腕處開一個小傷口來幫助減壓。
【本文獲臉書粉絲團《鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師｜新北板橋骨科脊椎專業 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術》授權，版權所有，非經授權不許轉載】