新冠降級、指揮中心解編　專家：疫情尚未完全消失、民眾不可鬆懈

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洪子仁表示，綜觀全球疫情局勢，5月初世界衛生組織將召開會議，討論將Covid-19從國際公共衛生緊急事件中移除，日本及美國分別預計於5月8日和11日調降新冠肺炎的傳染病等級和解除公共衛生緊急狀態，降為一般流感等級，目前世界各國皆屬疫情低度流行階段，若無傳染性且致病性高的新變異株出現，意謂自2020年1月起的疫情大流行將暫告一段落。
觀察目前國內疫情，每天中重症確診通報在95人上下，死亡人數落在13至15人之間。
洪子仁指出，從中重症確診及死亡數據顯示，新冠病毒在國內並未完全消失，只是處於「極低度流行」狀態，相較於過去流感期間每年死亡人數約200人，換算每日死亡人數少於2人，這代表Covid-19致病性大幅降低且處於低度流行狀態，但不表示完全不具威脅性，因此從第5類法定傳染病降類為第4類，代表從過去對新冠病毒一無所知新興傳染疾病轉為有初步的認識，但仍應持續加以監控，透過新變異株監控及中重症病人通報持續掌握社區傳播狀況，「民眾不可完全鬆懈」。
洪子仁說，法定傳染病降類對民眾就醫完全不受影響，但觀察目前死亡個案仍是以具共病患者與未打滿3劑疫苗的長者為主，呼籲長者應落實完成疫苗接種，提升自身保護力，並加強慢性疾病管理。
他強調，疫情雖已告一段落，但尚未完全消失，民眾應強化自我公共衛生觀念，才能順利走過後疫情時代。