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新冠降級、指揮中心解編　專家：疫情尚未完全消失、民眾不可鬆懈

▲新冠肺炎降級，新光醫院副院長洪子仁今（25）日提醒，疫情尚未完全消失，民眾應強化自我公共衛生觀念才能順利走過後疫情時代。（圖／取自Pexels）
▲新冠肺炎降級，新光醫院副院長洪子仁今（25）日提醒，疫情尚未完全消失，民眾應強化自我公共衛生觀念才能順利走過後疫情時代。（圖／取自Pexels）

記者李琦瑋／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，5月1日起，「嚴重特殊傳染性肺炎Covid-19」從第5類法定傳染病，調整為第4類傳染病，指揮中心也於同日一併解編。新光醫院副院長洪子仁提醒，新冠病毒在國內並未完全消失，只是處於「極低度流行」狀態，民眾不可完全鬆懈，應強化自我公共衛生觀念，才能順利走過後疫情時代。

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中央流行疫情指揮中心指出，鑒於Covid-19疾病嚴重度下降，國內疫情持續穩定且處於低點，且國際間亦朝向調降防疫等級，宣布自5月1日起，Covid-19調整為第4類傳染病。另，考量中央各部會及地方政府於指揮中心運作期間已強化聯繫合作與應變能力，經盤點國內醫療量能及防疫物資儲備情形，綜合評估疫情發展及病毒變異株變化趨勢，行政院同意指揮中心於同日一併解編，由衛福部成立跨單位防治聯繫會報持續Covid-19整備應變工作。

洪子仁表示，綜觀全球疫情局勢，5月初世界衛生組織將召開會議，討論將Covid-19從國際公共衛生緊急事件中移除，日本及美國分別預計於5月8日和11日調降新冠肺炎的傳染病等級和解除公共衛生緊急狀態，降為一般流感等級，目前世界各國皆屬疫情低度流行階段，若無傳染性且致病性高的新變異株出現，意謂自2020年1月起的疫情大流行將暫告一段落。

觀察目前國內疫情，每天中重症確診通報在95人上下，死亡人數落在13至15人之間。

洪子仁指出，從中重症確診及死亡數據顯示，新冠病毒在國內並未完全消失，只是處於「極低度流行」狀態，相較於過去流感期間每年死亡人數約200人，換算每日死亡人數少於2人，這代表Covid-19致病性大幅降低且處於低度流行狀態，但不表示完全不具威脅性，因此從第5類法定傳染病降類為第4類，代表從過去對新冠病毒一無所知新興傳染疾病轉為有初步的認識，但仍應持續加以監控，透過新變異株監控及中重症病人通報持續掌握社區傳播狀況，「民眾不可完全鬆懈」。

洪子仁說，法定傳染病降類對民眾就醫完全不受影響，但觀察目前死亡個案仍是以具共病患者與未打滿3劑疫苗的長者為主，呼籲長者應落實完成疫苗接種，提升自身保護力，並加強慢性疾病管理。

他強調，疫情雖已告一段落，但尚未完全消失，民眾應強化自我公共衛生觀念，才能順利走過後疫情時代。

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