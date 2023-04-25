出口「連七黑」打擊經濟？王美花：疫後條例挹注、台灣景氣仍穩健
針對經濟部編列疫後特別預算，協助中小企業升級轉型，以及出口「連七黑」議題，經濟部長王美花今（25）日受訪表示，各界預測，國際景氣下半年才會攀升，疫後條例的作用，是能夠藉由低碳化與智慧化，讓相關的中小企業申請政府的輔導與輔助，目前國內產業發展還不錯，政府的疫後條例也可以加以挹注，台灣與其他國家相比，經濟景氣仍相對穩健。
記者鄭妤安／台北報導
王美花今日出席「台中市商業會與經濟部長有約座談會」，與業者面對面，說明疫後特別預算如何申請。會前，她受訪指出，疫後特別預算的重點，就是希望能夠讓更多的中小企業得到政府專案協助，其實在17日已經開張，有單一窗口說明、影片介紹，甚至還有專人服務，能夠詢問各方案細節，同時，經濟部也為此舉辦多場面對面說明會。
而日前財政部公布3月出口為352億美元，年減19.1%，出口呈現連7黑的窘境，累計前三月出超89.1億美元，年減65.3億美元。對此，王美花表示，台灣的出口與國際景氣是連動的，而國際景氣確實還受到俄烏戰爭高通膨的影響，恢復的不是那麼理想，大家也期望中國解封後，經濟能大幅躍升，但看起來也沒有，因此整體國際景氣是慢慢回升的。
她說，各界預測，恐怕要到下半年，景氣才會開始往上攀升，所以在這段期間，疫後條例也有它的作用在，藉由低碳化與智慧化，讓相關的中小企業，可以來申請政府的輔導與輔助。另外一方面，也希望透過低碳化與智慧化，來購買相關的機械設備，而中部是工具機的大本營，故兩邊都能得利。
王美花接續說道，目前台灣經濟為「內溫」，國內產業發展還不錯，政府的疫後條例也可以加以挹注，台灣與其他國家相比，經濟景氣仍相對穩健。