神級日劇片單！坂口健太郎花1億請她開刀　美男吃飯《全裸開動》

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《Last Man -全盲搜查官-》故事描述全盲的FBI探員皆時廣見（福山雅治 飾）藉由交換計畫來到日本協助查案，他的搭檔是警視廳人才、交流企劃室的室長護道心太朗（大泉洋 飾），他雖然看不見，卻以敏銳的分析力、嗅覺與觸覺偵破困難的案件。
這部是福山雅治與大泉洋時隔13年再度共演，《Last Man -全盲搜查官-》首播就拿下收視冠軍，還創下今年民放連續劇的最高紀錄，福山雅治透露2人上次合作，是大河劇《龍馬傳》，當時大泉洋的角色在劇情中自殺，令人非常傷心；很開心在《Last Man -全盲搜查官-》中看到努力在警界生存的護道先生（大泉洋的角色）。《Last Man -全盲搜查官-》每週一在KKTV、friDay影音更新；Hami Video 26日起跟播。
《unknown》高畑充希、田中圭「吻戲炸多」！甜到工作人員受不了
《大叔的愛》團隊闊別5年全新力作《unknown》，挑戰吸血鬼與人類跨種族之戀！該劇故事描述週刊記者闇原心（高畑充希 飾），常為了追獨家日夜顛倒的工作，但她真實身分是吸血鬼。出門要抹SPF500防曬、吃到大蒜會吐，安分守己努力融入人類社會，卻與醉倒在自家門前的派出所警察虎松（田中圭 飾）不吵不相識。雖然兩人都想結婚，卻因各自背負著的祕密而猶豫不決。於此同時，犯案手法獵奇的連環殺人案正在發生，讓兩人的命運隨之變化。
《unknown》有許多充滿愛意和甜蜜的場景，主角高畑充希與飾演她另一半的田中圭因此吻戲超多，連工作人員都受不了，開玩笑建議：「這場景不要再拍吻戲了，改成摔角吧！」田中圭則爆料高畑充希是「貪吃鬼」，就算是拍吻戲前也會吃飯，町田啓太附和：「每次看到她都在吃著什麼」、「或許她沒有意識到自己一直在吃東西吧？」高畑充希聽了苦笑說：「確實……沒有意識到自己是個貪吃鬼，有點可怕。」《unknown》每週三在KKTV、Hami Video更新。
《不小心繼承了牛郎店》三浦翔平率領八木勇征！展開牛郎們的逆襲
《不小心繼承了牛郎店》由櫻井由紀主演，原本在廣告代理商上班的34歲單身OL久美子，因叔父的遺言，突然成了公關俱樂部「MAJEST」的新社長，她決定重振這個瀕臨倒閉的俱樂部。三浦翔平、八木勇征、宮世琉彌則化身各個風格迥異的帥氣公關，在歌舞伎町的不夜世界，等著公主們的到來。
第一集中重現了「香檳噴泉」的場景，令櫻井由紀印象深刻，她表示開拍前，劇組有安排他們去參觀一家俱樂部，劇中的場景氣氛幾乎跟現實一樣，非常有衝擊力。
問及會推薦哪位男公關？身為「老闆娘」的櫻井由紀推薦三浦翔平所飾演的直樹，表示：「直樹很有包容力跟支持力，當我疲憊的時候，我會想去店裡找他！」而八木勇征飾演「MAJEST」的第一紅牌，略帶邪魅的危險風格讓許多網友著迷，直呼：「我想幫八木勇征開香檳塔！」《不小心繼承了牛郎店》每週三在KKTV更新。
《全裸開動》 共譜衝擊感美食療癒BL！曾少宗也有演
以「全裸吃飯」作為號召的衝擊感美食療癒BL《全裸開動》，由近藤頌利、新生代演員優太朗共譜最私密的用餐時光。故事敘述菁英上班族一條颯太，在職場上是個各方面都無懈可擊的完美先生，私底下卻有個驚人的紓壓方式：在家全裸吃飯。而這個祕密，卻被老家的蔬果店老闆三木真尋發現。因已故的奶奶而結緣的兩人，每到週末就會用她留下的食譜做菜，分享著只屬於兩人的美好時光，近藤頌利在劇中有不少幾乎一絲不掛的場景，也讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。
一條颯太的祖母，是由近年鮮少露面的翁倩玉演出，雖然已屆73歲，但保養得宜的她即便演出回憶戲中角色年輕的模樣也毫不違和，引起觀眾讚賞。此外，台灣演員曾少宗也驚喜參演，飾演蔬果店的員工劉昊山，他表示很開心能跟日本的製作團隊一起拍片，對他而言是在演員生涯中很不一樣的工作經驗，覺得很幸福，也很感謝工作人員的照顧。《全裸開動》每週五在KKTV、Hami Video更新。
《Pending Train - 8時23分，明天和你在一起》山田裕貴沒吃沒喝真實演出！赤楚衛二為戲練壯又曬黑
山田裕貴黃金檔初主演！《Pending Train - 8時23分，明天和你在一起》挑戰現代末世主題，編劇由曾經撰寫《戀愛可以持續到天長地久》、《打扮的戀愛是有理由的》金子亞里沙操刀，故事描述在某個普通的早上8點23分，一列開往東京市中心的電車，卻突然駛進了荒廢的未來世界，在無水、無食物也無法使用手機的世界裡，所有乘客必須要想盡辦法生存下去。
因為劇中主要場景是荒廢的世界，所以都去沙漠、懸崖或海邊取景，拍攝起來格外辛苦，山田裕貴就透露為了符合戲劇沒水、沒食物的設定，自己當天也試著「不吃不喝」拍戲，笑說：「真的非常餓！可以表現真實的演技。」同時也對該劇拍攝的規格印象深刻，「在沙漠的場景就出動了2台無人機，我覺得非常少見！」
山田裕貴所飾演的美髮師萱島直哉，有著艱辛的過往，雖在媒體、網路相當活躍，實際上人際關係卻有點封閉。在劇中與他對立又合作的角色，是由赤楚衛二所飾演的消防員白濱優斗，這是他首度飾演消防員，為此加強健身，還特地去沙龍把皮膚曬黑，「曬了大概6次。但當我見到真正的消防員時，他們沒有我想像中的那麼黑。」《Pending Train - 8時23分，明天和你在一起》每週六在KKTV、friDay影音更新。
《巧克力醫生》坂口健太郎與10歲天才少女白山乃愛組「神祕醫療團隊」
「偶像推手」秋元康原創企劃新作《巧克力醫生》，找來當紅男星坂口健太郎，與2022年剛拿下「東寶灰姑娘」大獎、年僅10歲的白山乃愛組成神祕醫療團隊，以超高手術技巧在各種高難度環境下，祕密行醫。
坂口健太郎飾演右手為義肢的神祕前醫師野田哲也，人稱「Teacher」，是「巧克力醫生」的代理人，而這位傳聞中只要出手，手術絕對不會失敗的神之手，實際上是一位擁有開刀神技的10歲少女寺島唯，要她出馬的條件是1億現金、簽署保密協議，還有「巧克力」；然而他們最大的目標，是要找出奪取雙親性命的真相。《巧克力醫生》每週日在KKTV更新。