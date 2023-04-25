1197天指揮中心5/1解編！為防疫工作打分數 王必勝低調回應了
中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，新冠肺炎將在5月1日從第五類降級到第四類，指揮中心也在同日解編，指揮官王必勝預告，本週四將是指揮中心最終場記者會，有媒體詢問，這段日子以來替防疫工作打幾分，對此，他表示「防疫不適合由我來打分數，成績應由全民來打」，
記者林莞茜／綜合報導
但他也強調已經盡了最大的努力。
指揮官王必勝表示，3月20日通報定義改變之後，確診者中重症比例、死亡比例都下降，同時在參考其他國家疫情，看到新冠肺炎疾病一直朝向流感化趨勢形成，而國內也從去年10月起邊境解封後，逐漸防疫鬆綁，現行重點工作則放在中重症照顧、脆弱族群、領藥、疫苗接種相關工作，有鑑於這些工作都常態化，疾病流感化情況下，建議指揮中心解編，但後續仍會持續四大工作，分別為多元監測疫情，每周主動說明、公費疫苗持續，規劃年度接種、投藥照護延續，保護脆弱族群、整備醫療物資快速應變動員。
指揮中心已在今年陸續鬆綁各項防疫措施，2月20日先從室內口罩解禁、3月20日輕症免隔離、4月17日口罩再鬆綁，取消公共運輸口罩令，今日則是鬆綁到將指揮中心同日解編、新冠肺炎改成第四類法定傳染病；根據統計，國內累積確診1024萬3214例，其中本土個案1018萬4764例；新冠死亡累積1萬9429例。
雖然王必勝去年7月中旬才接任指揮官，但在疫情之初，就已投入防疫工作，也因此被媒體問及「替防疫工作打幾分」，他回應「不適合由我來打分數」，但他代表指揮中心所有同仁跟大家報告，我們很努力，盡心盡力完成工作，成績應該由全民打，我們已經盡了最大的努力。
※【NOWnews 今日新聞
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