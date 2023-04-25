▲ Gogoro 與 Globe 旗下的 917Ventures 和 Ayala 集團合作

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Gogoro 正式落地菲律賓，標誌著 Globe 發展氣候科技的首個成功典範，為菲律賓民眾解決每日移動的不便。雙方攜手開創永續交通新時代，為消費者帶來智慧、便利的電動機車體驗。
此次合作更代表 Gogoro 正式拓展至菲律賓市場，國際版圖已涵蓋至中國、印度、日本、印尼、韓國及以色列等國家。
Gogoro 以提供更好的移動解決方案為目標，協助減輕油價高漲對通勤族造成的負擔，並與合作夥伴及菲律賓政府秉持相同的永續願景，加速減少碳排放。
Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「我們與 Globe 集團和 Ayala 集團在菲律賓的合作，是 Gogoro 推動都會轉型、為騎士提供永續移動解決方案的重要里程碑，在對抗全球氣候變遷的過程中持續扮演關鍵角色。我們期待透過產業合作在菲律賓建立永續的交通系統，不僅改善空氣品質、減少碳排放，也讓消費者享受到優質的騎乘體驗。」
陸學森指出：「我們很高興將 Gogoro 生態系導入菲律賓，並致力於將台灣的成功經驗複製到當地市場。在台灣，Gogoro 車主數量已突破 54 萬人，在超過 12,000 個 GoStation 機櫃投放逾一百萬顆智慧電池。累計電池交換數超過 4.5 億次，平均每日電池交換 40 萬次，累計減少碳排放量逾 6.27 億公斤。」
Globe 創投基金董事 Bernie Llamzon 表示：「Gogoro 生態系非常便利，採用即換即行的電池交換技術，騎士可於短短數秒內完成能源補給，並繼續騎乘。針對目前都會區的交通狀況，Gogoro 智慧電動機車將成為緩解交通壅塞的有效解方，同時降低碳排放。」
Globe 集團總裁暨執行長 Ernest Cu 感謝菲律賓政府對運具電動化轉型的大力支持，並強調在當地持續推動相關政策的重要性。
Ernest Cu 進一步表示：「以導入 Gogoro 的電池交換系統為例，運具電動化轉型需要政府政策的長期支持，並鼓勵民間企業積極投入與蓬勃發展。永續交通計畫符合菲律賓政府的長遠目標，隨著個人和企業移動需求不斷增加，持續推廣環境友善的移動解決方案，並加速數位創新。」