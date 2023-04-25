陳曉被「怪力女」公主抱！認輸毛曉彤：《雲襄傳》武力值最低
陳曉、毛曉彤搭檔演出《雲襄傳》，超過2分鐘的預告中，毛曉彤一改之前大多溫婉形象的角色設定，變身武功高強悍婦，不但霸氣雙手公主抱接住陳曉，力氣大如牛的她甚至用力一跩陳曉耳朵，就能把他打趴按在桌上，陳曉在微博上預告，「全片武力值倒數第一就是我，你們留意下。」不過兩人很快墜入情網，甚至預告就有甜蜜吻戲，可說是化身「抖M男」，越被打、越愛她。
記者羅凌筠/綜合報導
事實上，陳曉與毛曉彤在2014年便合演過電視劇《神鵰俠侶》，當時毛曉彤飾演郭芙，暗戀陳曉飾演的楊過，奪愛不成甚至狠斷男方手臂！不少人以為他們這次合作《雲襄傳》是2度搭檔，但毛曉彤在《雲襄傳》看片會特別澄清，「其實我們是3搭了，我演過他……」陳曉在旁邊回：「奶奶。」引起會場觀眾哄堂大笑，他們指的便是2015年播出的電視劇《大漢情緣之雲中歌》，當時陳曉演出漢宣帝，在愛妻過世後，毛曉彤便幫他「帶小孩」。聊到再次合作，陳曉表示因為是熟人，多了很多安全感與信心，「可以把自己交給她，沒有太多心理負擔。」而毛曉彤稱讚陳曉在經歷近10年後的合作仍然十分有少年感。
《雲襄傳》陣容強大到令人驚訝，包含《延禧攻略》富察皇后秦嵐、《琅琊榜》硬底子男星王勁松、金馬影后惠英紅等人，皆將在劇中露面，讓《雲襄傳》未播先轟動，在愛奇藝預約量一舉突破150萬，讓網友直呼「終於解劇慌」、「最期待就是這部了」。