5／1起COVID-19改類、指揮中心解編　快篩實名制也退場！後續工作有4重點

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5月1日改類、解編 後續由衛福部主政COVID-19疾病嚴重度下降，疫情趨緩各國也陸續調降防疫等級，如：日本預計5月8日防疫降級、美國5月11日將結束疫情緊急狀態。而台灣也將於5月1日起將COVID-19改為第4類傳染病，同時解編中央流行疫情防疫指揮中心。
指揮官王必勝表示，從2020年1月20日開始，到今（2023）年4月30日解編，總共是1,197天，其中一級開設的部分有1,159天，由於COVID-19流感化，參考國外疫情也是一直朝向流感化趨勢沒有改變，因此決定將COVID-19由第5類改為第4類。
而相關防疫工作也已常態化，因此指揮中心將於同日解編。王必勝提到，指揮中心解編後會由衛福部主政，成立COVID-19防治聯繫會報，每個月召開1次，必要時加開，另外也會成立專家諮詢小組，如果有跨部會的事項，也會以聯繫會報請各部會來開會討論，防止疫情變化、新興變異株的威脅。
成立防治聯繫會報、專家諮詢 工作有4重點指揮中心解編後，將由衛福部成立跨單位COVID-19防治聯繫會報及專家諮詢小組，持續COVID-19整備應變工作，防範疫情變化及新興變異株威脅。羅一鈞表示，工作內容主要有4大重點。
第一，「疫情監測」。羅一鈞提到，指揮中心解編後還會持續做疫情監測，並會在每週二下午疾管署例行疫情記者會報告疫情變化。
第二，「疫苗接種」。許多人關心指揮中心解散後，會不會沒有公費新冠疫苗可以施打？對此，羅一鈞表示，部分會持續供應，而且後續也許會有年度接種計畫需要由ACIP專家討論，所以會繼續收集實證再提到專家會議做後續接種計畫的討論。
第三，「醫療照護」。羅一鈞說明，醫療照護在解編降階前後是沒有調整的，輕症公費仍然繼續提供口服抗病毒藥物跟清冠一號，長新冠染疫康復者門診仍然會持續，中重症仍然維持公費治療，而醫療照護機構口罩、陪看病管制也仍持續進行。
第四，「應變動員」。由於疫情後續也有可能升溫變化，羅一鈞表示，除了會定期盤點全國醫療資源及防疫物資之外，也會視疫情監測發現的變化，例如：有新的高威脅變異株、住院重症有增加的情形等，會啟動跨單位應變，包括必要時可重啟專責病房、集中檢疫所等。
快篩實名制同日退場 感謝所有人員付出、辛勞此外，因民眾購買家用抗原快篩試劑實名制的需求降低，且目前自由市場的家用抗原快篩試劑供應充足，市面流通普遍、價格親民。因此，羅一鈞也宣布，家用抗原快篩試劑實名制販售會自5月1日起退場。
5月1日起欲購買家用快篩試劑的民眾，請至藥局/藥妝/超商/超市等通路購買。
而指揮中心也特別感謝藥師/藥劑生、衛生所，以及國防部、中華郵政與倉儲物流業者等相關人員，近一年來對家用快篩試劑實名制及疫情防治付出的努力和辛勞。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57615
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