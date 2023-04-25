「火鍋界LV」首推和牛壽喜燒宅配 法餐南霸天手藝在家也可嘗
有「火鍋界LV」稱號的「橘色涮涮鍋」，旗下還有個暱稱「小橘色」的頂級單人鍋物品牌「Extension 1 by 橘色」，今年於母親節檔期首度推出「壽喜燒全台宅配組」，選用日本 A5 黑毛和牛等頂級肉品，並完整附上湯汁、醬汁等，在家也能品嚐全台最精緻的 A5 黑毛和牛壽喜燒。另外，有法餐南霸天稱號「THOMAS CHIEN RESTAURANT」旗下的「LA ONE eshop」品牌，也推出多樣冷凍調理包。
記者葉盛耀/綜合報導
市場的壽喜燒多以「關東式」為主流，吃法類似火鍋，將調配好的醬料煮滾後一起加入蔬菜、豆腐和肉片等，整體味道較為單純統一。「關西式」壽喜燒則多了一道「煎炙肉片」的步驟，開鍋時先以牛油燒香煸鍋，隨後將肉片放在鍋上煎炙品嚐，待品完煎燒肉片後，再陸續加入醬油、味醂、清酒等分批燒煮肉片與其他食材。「Extension 1 by 橘色」的壽喜燒則研發出專屬「兼容式」吃法，融合關東和關西風味。
鍋內先以牛油均勻塗抹鍋底，並創地式地加入焦糖洋蔥炒拌，再平整放入肉片，並淋上少許醬汁，肉片會捲入洋蔥捲成肉捲後沾新鮮蛋液品嘗。接著的吃法則再加入適量壽喜燒醬油、清酒、味醂、砂糖，將蔬菜與豆腐等食材依序入鍋涮煮食用，最後佐上蛋液煨煮烏龍麵。為了將此專屬「橘色」獨特口味的壽喜燒推廣，同時配合母親節檔期，現推出「壽喜燒全台宅配組」，組合內有日本 A5 黑毛和牛板腱、美國 Prime 牛小排和加拿大松阪豬等頂級肉品，另附上高山娃娃菜、水果玉米等蔬食，新瀉年糕、牡丹竹輪、芋頭天婦羅、玉子燒和讚岐烏龍麵等。鍋底部分，更將特製壽喜燒昆布柴魚醬汁、大關清酒、焦糖洋蔥和牛油精緻分裝，民眾在家照著所附的步驟小卡說明，就可特製自己喜好的壽喜燒鍋底風味。宅配組更附贈由主廚研發，使用 Prime 牛小排自製而成的野菇牛肉獅子頭。而針對不吃牛的食客，另有西班牙伊比利豬、加拿大松阪豬和台灣黑羽烏骨雞的豬雞組合可選購。「Extension 1 by 橘色」壽喜燒全台宅配組，和牛組合售價 5,200 元，豬雞組合售價 3,800 元，皆可滿足 4-6 人同享。即日起至5/17開放預購。
另外，法餐南霸天稱號「THOMAS CHIEN RESTAURANT」旗下的電商品牌LA ONE eshop，也在此母親節檔期強打多樣冷凍調理包，由集團旗下各餐廳師傅親自手做再加以急速冷凍，包含煙燻鮭魚、黑魂咖哩漢堡排、油封櫻桃鴨，近日更有人氣豹紋披薩，同樣可冷凍宅配全台，照著標示覆熱，在家同樣可為媽媽端出歐法好料。