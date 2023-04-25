社交夯！服飾餐飲兩位數成長 新光三越母親節檔期全台要衝45億
母親節檔期即將開打，新光三越指出今（2023）年初到現在業績成長10%，主要是口罩解封、社交生活恢復，帶動像是服飾鞋包與餐飲都有兩位數的成長。從今年初到現在或是4月初的初夏購物節來觀察，人潮成長2成，逼近疫情前2019年的水準，其中包含觀光客的加持，當然也反映在業績成長上，因此看好今年母親節檔期業績目標可望達到45億元，年增15%。
記者許家禎／台北報導
看好消費力道延續，新光三越今年母親節檔期自4月27日登場，全台業績目標估45億元，年增15%，主要動能包括幾個大店點的持續改裝、社交活動回溫帶動來客數增加、以及觀光客回流，另外政府普發6000元也有助力。若看全年，內需買氣不減，且下半年新光三越在東區的Diamond Towers若加入營運，勢必將帶動整體業績向上再攻高。
值得一提的是，新光三越指出今年母親節搭上首7日skm pay獨享滿萬送200、skm pay綁定zingala銀角零卡單筆滿3000元送300中租Coin。業者表示，與zingala銀角零卡合作，主要是鎖定年輕無信用卡的消費者，即使無卡也能做分期消費減輕負擔，這也是百貨首創的消費方式。
無獨有偶，板橋大遠百母親節也自4月26日登場，百貨服飾滿5000送500，首12日國際精品單筆滿萬元送1000元；保健器材單筆滿5000送600元、大家電單筆滿萬元送1000元。並針對信用卡祭出14大銀行百貨服飾、名品單筆分期刷6600元送200元，12大銀行數位3C、APPLE、MUJI單筆分期刷萬元送500元。