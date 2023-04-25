年長者近8成肌少或骨鬆　醫警示：恐減壽10年！

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台灣十大死因 皆與不運動相關世界衛生組織（WHO）最新報告敦促各國政府重視民眾身體鍛煉的重要性，否則全球每年需要額外支出270億美元的醫療費用。家醫科醫師鄭名璿表示，台灣即將進入超高齡社會，運動是延緩老化的良方。根據衛福部健康署建議一周要達到150分鐘的運動量，平均每天運動約15-30分鐘，就能對抗肌少症威脅。
脊骨醫師黃如玉表示，現在一般人因為作息的關係，生活緊張忙碌，普遍運動量不足，長期缺乏肌力的訓練，肌少症和骨質疏鬆的比例有年輕化的趨勢，鍛鍊腰背核心肌群的肌力可以幫助脊椎的支撐，例如深蹲、弓箭步、墊腳尖、棒式等運動，有助於強化核心肌群與腰腹支撐力，減輕脊椎壓力。
醫師推薦運動：
- 深蹲
- 弓箭步
- 墊腳尖
- 棒式
國人每日久坐6小時 近半活動量不足根據衛福部健康署調查，民眾每日平均久坐約6小時，每週身體活動量未達WHO建議標準占近50%。復健科醫師李薇表示，現在很多看復健科的症狀都是久坐引起，建議民眾切割久坐不動的時間，避免長時間用同樣的肌群負重。還有65歲以上民眾近8成有肌少症或骨質疏鬆，嚴重恐導致死亡率上升、壽命減少10年，並增加10種以上的感染與癌症風險，建議多運動才能保持健康、延緩老化。
律動機能否取代運動？ 醫師這樣說至於近年風行「律動機懶人運動」，站在律動機上就不用動了嗎？李薇說明，以律動機輔助進行被動運動，或坐在上面盤腿冥想，可加強放鬆與舒緩的效果，比起單純站在地上或墊上運動，強度提高2倍。不過，根據美國運動醫學會以及各國的研究建議，律動機不能取代一般的運動，民眾還是要自我出力，「你沒有主動收縮肌肉，肌肉是不會生長的。」
市面上律動機分為水平律動機與垂直律動機，醫師提醒，根據美國運動醫學會2014年針對律動機的研究顯示，若是年長者本身就有骨質疏鬆，使用水平律動機容易增加髖關節骨折或是關節退化的機會，如果站在上面卻沒出力運動，關節退化的速度反而比別人增加了3倍；至於垂直律動機，若震動幅度太高，恐會加速頸椎退化，這些都是需要注意的。
對於久坐久躺的民眾，李薇提醒：「躺一周肌肉量就會萎縮25%」建議年長者或剛開完刀等身體虛弱的民眾，可先從輕度活動如放鬆肌肉、伸展動作與瑜珈開始做起，若要使用律動機，可從10赫茲開始訓練，以免震動幅度太大導致疲累甚至跌倒。另懷孕婦女容易血壓下降，還有韌帶有撕裂傷與骨折患者等，使用律動機前建議先諮詢醫師，才能保持健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57554
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