僅5天！喜來登「一泊二食」優惠 扣掉餐費最低每晚僅2181元
為刺激國內旅遊消費，星級飯店的住房優惠一波波。台北喜來登飯店就在五一勞動節檔期，推出一泊二食不分平假日僅6,999元，入住享十二廚自助晚餐以及翌日早餐各兩客，下殺42折，總價扣掉原餐費後等於入住一晚才最低才花2181元。而全台和逸、慕軒飯店推6000住房專案，台南和逸甚至有平日連住兩晚僅6000元的住房專案。
記者葉盛耀/綜合報導
台北喜來登在4/28~5/2推出快閃優惠「犒賞自己」一泊二食住房專案，僅有5天可下訂5月份期間，且還不限平假日，雙人房每晚只需6,999元起，並享十二廚自助晚餐以及翌日早餐各兩客，再贈客房免費Mini Bar迎賓飲品，可免費使用館內三溫暖、健身房與泳池等設施，等同原價下殺42折、現省萬元。查一下台北喜來登酒店十二廚餐廳的餐價，早餐每位700+10%元，而自助式晚餐週一~四餐價為每人1490+10%元，若以房價扣掉餐費後，等於入住此專案的住宿花費每晚最低僅有2181元。
另外，館內7大人氣餐廳則推美食外帶58折起，即日起至4/30晚上12點，於官網線上購物「快閃專區」預購，包含廣式燒味拼、酸辣泰式套餐、蒲燒鰻魚飯組、頂級美國肋眼牛排等，還有米其林摘星好菜組以及招牌功夫小菜，最低980元起。
國泰飯店觀光事業集結旗下全台和逸、慕軒飯店推出「AMAZZING 6000」六千元住房回饋金活動，限定好康僅有會員獨享，花6000元就能享有萬元價值。包含和逸飯店．台南西門館即日起至5月底，周日至周四入住每晚4,288元起(含早餐)；另外即日起至6月底加碼「連住兩晚$6000」住房專案，周日至周四雙人入住「舒適客房」2晚，享優惠價6000元(不含早餐)，每日限量10間。