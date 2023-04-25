魔獸曝「心留台灣」！否認與白靈約會 吳宗憲虧：生5個比我厲害
前NBA球星、現加盟職籃雲豹隊的「魔獸」霍華德，獻出綜藝首秀，錄製吳宗憲、LuLu黃路梓茵、陳漢典主持的《綜藝大熱門》，在台灣多次被目擊和女性親暱逛街，甚至連國際知名演員白靈都自曝跟魔獸私下看電影約會，但已經有5個孩子的他，笑稱自己是單身，對媒體詢問白靈一事裝傻，被吳宗憲開黃腔狠虧「you bigger than me」，魔獸也很傻眼。
記者江芷稜/綜合報導
魔獸身高208公分，現身攝影棚被吳宗憲說是「擎天一柱」，還互贈紀念T恤、卡拉伴唱機表示善意，魔獸也當場高歌一曲相當配合，Lulu表示魔獸雖然高人一等，但態度很親切，大家都瘋狂爭相跟他合影。魔獸受到眾人簇擁心情不錯，被問到下一季是否會續約，坦言「我的心在這裡」，表達想留在台灣的意願，要跟球團再討論細節。
前陣子女星白靈來台拍攝電影《蝴蝶大廈》，受邀到籃球賽場觀看魔獸打球，兩人相見歡後才發現在美國竟是鄰居，白靈受訪時還稱讚魔獸有魅力也很紳士，私下很聊得來，兩人一起去看電影《超級瑪利歐兄弟電影版》，彼此很有緣分。不過被問及此話題，魔獸不願多談，裝傻說不知道約會一事，不知道雙方關係為何，自己也很好奇。
魔獸堅稱是單身，吳宗憲順勢把Lulu介紹給對方，表示女生也是單身，魔獸大方獻出擁抱，Lulu開心飛撲過去，逗得全場哈哈大笑，憲哥直呼「終於成功把這個庫存銷出去了！」還拿兩人增產報國的數字開玩笑，因魔獸有5個孩子，憲哥說自己有4個，「you bigger than me！（你比我大）」突然開起黃腔，讓魔獸一頭霧水，後來吳宗憲急轉彎抝說「我是指小孩的年紀啦」，把話題圓過去。
魔獸沒有大牌架子，以綜藝咖身分玩起遊戲，和來賓玩起「腳ㄚ一哭二鬧三排骨牌」遊戲，接受按摩師的腳底按摩，別人痛得哇哇大叫拚命求饒，但魔獸一點都不緊張，還表現出很享受的感覺，吳宗憲忍不住開玩笑說：「他的腳都是死皮嗎？」