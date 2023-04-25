《追殺代理人》男主角激似阿湯哥！山姆沃辛頓、劉思慕加盟開戰
懸疑動作片《追殺代理人》，由加拿大美女導演艾波穆倫執導，集結《阿凡達》山姆沃辛頓、《尚氣與十環傳奇》劉思慕、《惡靈古堡首部曲：拉昆市》羅比艾梅爾以及《玩命關頭》喬丹娜布魯斯特領銜主演。有趣的是，電影海報上的羅比艾梅爾意外撞臉「阿湯哥」湯姆克魯斯，引發熱議。
記者黃雅琪/綜合報導
位在《追殺代理人》海報正中間的羅比艾梅爾，他俐落的短髮、身穿黑色大衣以及右手持槍的模樣，乍看之下竟神似好萊塢巨星湯姆克魯斯，也讓網友們留言狂刷：「我還以為是阿湯哥演的」、「主角遠看好像阿湯哥」等趣味回覆，成為意料之外的討論話題。
《追殺代理人》以機器代理人盛行的未來世界為故事背景，為了呈現冰冷又虛無的高科技環境，導演艾波穆倫特別選在寒冬進行拍攝，卻讓劇組面對如災難般的拍攝現場，導演艾波穆倫透露：「當時下了傾盆大雨，遍地又都是冰雪。片中可以看見我們有很多特技動作，現場也需要電線工程，卻因為天氣、路面結冰這些問題，讓原本放置器材的地方都不能放了，還因為下雨導致地面踩起來軟爛，讓我們不得不重新調整拍攝場地。」
本片劇情描述，機器代理人盛行在人類的生活當中，菲（喬丹娜布魯斯特飾演）在丈夫艾文（羅比艾梅爾飾演）車禍逝世後，試圖運用代理人來取代他；儘管代理人各方面都跟艾文相似，但她卻沒辦法像愛丈夫一樣愛他，代理人為了贏取菲的芳心，向工程師凱西（劉思慕飾演）尋求幫助。同時，政府發現機器代理人逐漸違背初始設定原則，開始擁有自我意識，對人類可能存在潛在威脅，因此在特務凱斯勒（山姆沃辛頓飾演）的帶領下，開始全面追擊這群機器代理人。《追殺代理人》將於5月5日上映。