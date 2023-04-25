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發燒是腺病毒最主要的症狀，沈君毅說明，發燒是正常的免疫反應，當身體遇見細菌或病毒時，免疫細胞會通知大腦體溫中樞，促使體溫升高來增加免疫活躍性，可以更快速消滅細菌、病毒等病原體。而發燒會使人不舒服，包含畏寒、無力、頭暈等不適，更使小孩顯得病奄奄的樣子。
發燒迷思你中了嗎？3 觀念家長需釐清
看到子女身體不舒服的樣子，父母難免急得像熱鍋上的螞蟻，誤以為病情很嚴重或要燒壞頭腦，但沈君毅強調，發燒不全然是壞事，他整理出 3 個問題，讓家長檢視自己是否也有迷思，同時也幫助爸爸媽媽們一併釐清正確觀念。
迷思一：發燒都是有害的，燒太久可能把腦袋燒壞
沈君毅解釋，一般感冒或腸胃炎造成的發燒不會影響神經發展，目前也沒有證據顯示發燒會造成永久神經損害，大腦有內建調控機制，並不會自我毀滅燒壞自己，除非罹患腦炎、腦膜炎。人類沒有脆弱到燒一燒就終身癱瘓，他也玩笑地表示，若是如此人類在演化過程恐怕早就絕種。
迷思二：體溫越高代表生病越嚴重
體溫通常與病情嚴重無關，30 度至 40 度都是可以接受的範圍，遇見細菌或病毒時，身體會產生強烈免疫反應，此時就可能高燒。但大於 41 度就較為異常，應該就醫排除腦炎、腦膜炎的狀況。
迷思三：服用退燒藥後又再次發燒，代表醫師開藥無效，必須打點滴才有用
家長多認為服用退燒藥後就不會再發燒，如果再次燒起來可能得打點滴，但事實上一般感冒或腸胃炎發燒 3 至 4 天很常見，完全康復需要時間，而退燒藥的效果只能維持幾個小時，否則點滴無法改善發燒的不舒服，還可能造成兒童恐慌，有脫水情形才需要點滴的治療。
小孩發燒時到底應該怎麼做呢？沈君毅表示，孩子依然可服用退燒藥（藥水劑量為體重的 1/2），服藥後 2 至 3 小時會慢慢退燒。這時候開始可察 3 天，若降溫後精神、活力、食慾如常，表示不嚴重；但如果退燒後食慾、活力仍不佳（減少 50% 以上）、甚至尿少、持續昏睡等，或發燒持續 4 天以上，就建議前往兒科看診。
諮詢專家：台北慈濟醫院兒科部主治醫師沈君毅
文章授權：兒科沈君毅醫師｜Jun Yi Sim, MD
參考資料：台北市立聯合醫院衛教文章《什麼是腺病毒？》
文／陳韋彤 圖／孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 腺病毒流行中小心發燒！發燒太久會燒壞腦袋？兒科醫師點名 3 個常見發燒迷思