7-11麥香「鑰匙圈超Q」！他狂喝45瓶加購9個　拆開臉綠了

高血壓控制達標率僅5成！　「腎臟交感神經阻斷術」可望擺脫降壓藥

高血壓控制達標率僅5成！　「腎臟交感神經阻斷術」可望擺脫降壓藥
高血壓控制達標率僅5成！　「腎臟交感神經阻斷術」可望擺脫降壓藥

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】高血壓是現代人常見慢性病，也是容易令人輕忽的「沉默殺手」，世界衛生組織（WHO）報告便指出，高血壓是影響人類健康及壽命最重要的危險因子。而高血壓患者普遍有腎臟交感神經過度活躍的問題，使得血壓持續攀升，對心臟、腎臟及血管帶來傷害。

我是廣告 請繼續往下閱讀

高血壓是重大慢性病共同危險因子　65歲以上盛行率超過6成

安南醫院心臟內科主任林志展表示，高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，於目前全球疾病負擔（global burden of disease）排名甚至高居第一。根據衛福部國民健康署「國民健康調查」顯示，我國18歲以上國人高血壓盛行率逾26%，65歲以上國人高血壓盛行率更超過6成；然而，他認為令人憂心的是，高血壓控制達標率只有50%左右，足見半數的國人缺乏正確血壓控制觀念。

腎臟交感神經阻斷術治療系統　控制血壓持續攀升

林志展主任說明，高血壓患者普遍有腎臟交感神經過度活躍的問題，導致血壓持續攀升，並對心臟、腎臟及血管帶來傷害。此時，又名「高血壓導管治療」的新型「腎臟交感神經阻斷術治療系統」（The Renal Denervation system, RDN），提供醫師與患者更有效控制高血壓的新治療選擇，其可減低腎臟荷爾蒙的分泌量，進而紓緩血壓，保護心臟、腎臟及血管免受進一步損害。

高血壓導管微創治療 　3大優點一次看

由於高血壓導管治療屬於微創治療，類似心導管手術，林志展主任提及，手術於醫院內的「心導管室」進行，僅需從手或腳將導管置入，並給予低電量射頻，以降低兩側腎交感神經活性。

林志展主任補充，根據臨床數據顯示，高血壓導管治療有三大特色，包含：一、24小時全天有效控制高血壓，克服患者忘記吃藥的隱憂，使患者門診收縮壓下降約10～40mmHg；二、療程安全、手術時間短，且不需要全身麻醉；三、傷口小、恢復時間短，併發症輕微。

至於臨床上哪些患者適用高血壓導管治療？林志展主任說，對於高血壓合併併發症、頑固性（難治型）高血壓，以及服用降壓藥有副作用、或無法按時規律服藥者皆可考慮。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57556

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

腺病毒流行中小心發燒！發燒太久會燒壞腦袋？兒科醫師點名 3 個常見發燒迷思

年長者近8成肌少或骨鬆　醫警示：恐減壽10年！

知名健身蛋白粉含禁用防腐劑　吃下苯甲酸是否會致癌？

5／1起COVID-19改類、指揮中心解編　快篩實名制也退場！後續工作有4重點

我是廣告 請繼續往下閱讀