高血壓控制達標率僅5成！　「腎臟交感神經阻斷術」可望擺脫降壓藥

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高血壓是重大慢性病共同危險因子 65歲以上盛行率超過6成安南醫院心臟內科主任林志展表示，高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，於目前全球疾病負擔（global burden of disease）排名甚至高居第一。根據衛福部國民健康署「國民健康調查」顯示，我國18歲以上國人高血壓盛行率逾26%，65歲以上國人高血壓盛行率更超過6成；然而，他認為令人憂心的是，高血壓控制達標率只有50%左右，足見半數的國人缺乏正確血壓控制觀念。
腎臟交感神經阻斷術治療系統 控制血壓持續攀升林志展主任說明，高血壓患者普遍有腎臟交感神經過度活躍的問題，導致血壓持續攀升，並對心臟、腎臟及血管帶來傷害。此時，又名「高血壓導管治療」的新型「腎臟交感神經阻斷術治療系統」（The Renal Denervation system, RDN），提供醫師與患者更有效控制高血壓的新治療選擇，其可減低腎臟荷爾蒙的分泌量，進而紓緩血壓，保護心臟、腎臟及血管免受進一步損害。
高血壓導管微創治療 3大優點一次看由於高血壓導管治療屬於微創治療，類似心導管手術，林志展主任提及，手術於醫院內的「心導管室」進行，僅需從手或腳將導管置入，並給予低電量射頻，以降低兩側腎交感神經活性。
林志展主任補充，根據臨床數據顯示，高血壓導管治療有三大特色，包含：一、24小時全天有效控制高血壓，克服患者忘記吃藥的隱憂，使患者門診收縮壓下降約10～40mmHg；二、療程安全、手術時間短，且不需要全身麻醉；三、傷口小、恢復時間短，併發症輕微。
至於臨床上哪些患者適用高血壓導管治療？林志展主任說，對於高血壓合併併發症、頑固性（難治型）高血壓，以及服用降壓藥有副作用、或無法按時規律服藥者皆可考慮。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57556
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