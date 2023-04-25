戰狼砲火連連！盤點駐法大使盧沙野有哪些「戰狼金句」接連惹議

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中國官媒資料，中國駐法國大使盧沙野出生於1964年10月，是江蘇省南京人。自國小四年級就在當地外國語學校學習法語專業，後於1982年考入中國外交部直屬高校外交學院，畢業後順利進入中國外交部，期間20多年多屬中國外交部非洲司，從職員一路高升直至非洲司司長；直到2017年2月才調派至加拿大，擔任中國駐加拿大大使，後於2019年7月出任駐法國大使。
警告加拿大別找聲援 孟晚舟事件稱「白人優越感作祟」
擔任中國駐加拿大大使時期，中國與加拿大當局正因華為公主「孟晚舟事件」氣氛僵硬，盧沙野為此屢次抨擊加拿大政府司法不公，一方面指責西方「某些勢力對華採取雙重標準」，另一方面批評孟晚舟被捕是「白人優越感」作祟，指責這是美國動用國家權力對中國企業的政治追殺。
不僅如此，當中國同時逮捕兩名「涉嫌從事間諜活動」的加拿大公民時，盧沙野以孟晚舟案對比，投書駐地國媒體批評孟晚舟事件是「有預謀的政治行動」，然而似乎只有加拿大公民值得人道主義待遇，中國人則不配，更在召開記者會時警告「加拿大別在加中關係交惡時，找國際聲援」，痛批駐地國的外交使節行為令不少外交圈人士瞠目結舌，當時更有加拿大議員要求驅逐盧沙野。
力挺戰狼外交 批駐在國「瘋狗、小流氓」
擔任中國駐法國大使期間，盧沙野的風格更是變本加厲。針對其「戰狼式外交」的做法，盧沙野曾說這是法國人希望中國依然採取羔羊外交，任人宰割的潛台詞，並稱「我們現在風格變了，你們要適應我們的新風格」，反批「如果真有戰狼，那一定是因為瘋狗太多太凶」。
這段經典「戰狼」發言是源自2021年法國執政黨參議員李察（Alain Richard）籌組國會訪台團，當時盧沙野就台海問題表達強烈反彈，要求取消訪台計畫；著名法國學者博達安（Antoine Bondaz）因在推特反擊盧沙野，強調中國外交官員無權指揮法國民選參議員，反遭中國駐法國大使館以官方帳號留言酸「petite frappe」（小流氓），引發法國學界與政壇的抨擊。
「大使今天沒空」 不甩法外交部召見
不久後，中國外交部以「嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息」為名對歐方10名人員和4個實體實施制裁，法國外交部同日稱中國接連侮辱威脅法國議員與研究人員，主動要求召見盧沙野；但中方回覆卻稱「大使今天沒空」，表示隔天盧沙野會前往法國外交部提出交涉。
隔天盧沙野全程不用慣常使用的法文和當局交涉，反而用中文批評法方必須「改弦更張」，停止毒化中法關係的行為；同一年盧沙野又再度針對《費加羅報》記者所發表關於台海議題的文章進行抨擊，斥責內容是對中國「虛假的敘事」，同時在駐法大使館官網上發表題名為「中國必須統一，也必然統一」的文章。
電視台受訪早有風波 曾喊統一後要「再教育」台灣人
對於涉台話題，盧沙野向來「直言不諱」。美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台期間，盧沙野就曾接受法媒BFM TV採訪，並稱「統一後，我們要進行一次再教育。我相信到那時，台灣人會再次支持統一。他們會再次變成愛國者」；其中「再教育」一詞引起國際輿論批評，尤其是維吾爾人權團體，部分法國政治人物也呼籲政府有所回應。
事實上，這段訪談過程中主持人馬歇爾（Alain Marshall）也針對台灣的主權、人民命運等問題多次提問，例如主持人曾向盧沙野問及，「台灣擁有自治，他們的總統可以決定想做什麼、想見誰吧？」，盧沙野則以「台灣是中國的自治地區」反駁，並稱「沒有『台灣總統』一詞」。
疫情期間全力護航中國政府 「白色也是一種顏色」
全球面臨疫情期間，盧沙野亦曾錯誤引用資源，批評法國政府「看不得中國取得抗疫勝利」，才製造「中國延誤疫情論」和「中國掩蓋真相論」汙衊攻擊中國，並稱法國養老院的工作人員「一夜之間拋棄了自己的工作，讓病友們在飢餓和疾病中死去」；至於中國本身於去年11月下旬，因嚴格清零所爆發的「白紙運動」事件，盧沙野則控訴這是「外部勢力」抓住機會對此進行的政治化操弄，並稱「白紙遊行」雖然是白色，但也是顏色革命，「因為白色也是一種顏色」。