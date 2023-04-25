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白內障「人工水晶體」怎麼選？　眼科醫剖析5面向考量

白內障「人工水晶體」怎麼選？　眼科醫剖析5面向考量
白內障「人工水晶體」怎麼選？　眼科醫剖析5面向考量

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】白內障患者對於視覺品質要求，和對視力矯正的需要，人工水晶體也不斷推陳出新，在治療同時，亦可達到同步矯正老花、散光、近視或遠視的效果。所以白內障手術中，人工水晶體的選擇是決定術後，甚至接下來人生往後視覺功能與生活品質的重要抉擇。

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白內障「超音波晶體乳化術」　極小切口、縮小傷口

臺北市立聯合醫院陽明院區眼科醫師伍紹奇說，人工水晶體的功能是取代白內障手術時移除的混濁水晶體，因此需具備良好的生物相容性，才能有效降低手術後的不良反應，並維持穩定的視力品質。最新技術還可提供過濾紫外線和藍光的功能，加強保護視網膜黃斑部的效果。

伍紹奇表示，目前手術治療可以「超音波晶體乳化術」，透過極小切口移除混濁的水晶體，將手術傷口縮小至0.25公分以下；全台灣每年約有超過20萬的白內障患者，接受微創超音波晶體乳化術。

白內障人工水晶體選擇多　五個面向考量

伍紹奇說明，患者最重要的考慮原則應首以視覺品質為優先考量，接下來考量的則是自身生活型態。通常考量的面向可分為下面這些：

一、非球面

二、散光

三、延焦

四、多焦（雙焦與三焦）

五、健保核定的參考價錢也從3-9萬多不等

非球面水晶體對比度更佳　延焦段水晶體須搭配老花眼鏡

一般來說，非球面水晶體的設計，可以在夜間瞳孔較大時，抑制週邊線條扭曲的現象，也讓線條更銳利，色彩更清楚，對比度更佳。

另外，百分之六十的人有50度以上的角膜散光，甚至隨著年齡增加，散光度數與角度都有可能改變。單純用健保片可以矯正遠視、近視，但是無法矯正散光，術後殘留散光會造成影像不清晰，這部分雖亦可在術後靠眼鏡矯正，也可直接在術中植入散光矯正水晶體，看遠不用戴眼鏡即可達到最佳視力，少掉眼鏡的負擔。

至於延焦段水晶體，則是延伸單焦點的視覺景深，可提供遠距離與改善中遠距離視力，適用於日常非近距離的工作，如煮飯、購物、開車看導航等，但在近距離必須搭配老花眼鏡。

「多焦」擺脫眼鏡束縛　可與醫師詳細溝通

伍紹奇指出，現代人長時間使用電腦手機，中近距離視力非常重要，單焦水晶體無法滿足現代人的需求，多焦可以達成遠中近皆減少對眼鏡配戴的需求，擺脫眼鏡的束縛，但多焦水晶體對患者眼睛的健康程度要求較高，對手術醫師的術前測量及手術技術要求也高，術前需與手術醫師詳細討論術後需求及期待。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57569

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