拉美友邦接連倒向北京！學者：美影響力不如以往　台勿再金援外交

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宏都拉斯外交部曾抱怨，台灣提供非邦交國援助資源多於邦交國，對此李大中表示，礙於資源有限，外交資源還是要做有效運用，外交重點第一種是在區域內有影響力的非邦交國，例如美國、日本、歐盟與澳洲，第二種才是邦交國，但是我國的邦交國在國際間國力不大，要做資源妥善運用，避免遭到部分國家以援助為藉口與我國斷交。
美國國會議員日前提出《刪除中國友邦經費法案》，禁止美國提供外援給多個轉向承認北京的國家，包括上3月與台灣斷交的宏都拉斯。李大中認為，就算國會立法通過，再經總統簽署生效成為正式法案，要看實施法案如何，若邦交國權衡從北京得到的資源會比美國更多，仍會考量轉向中國。
台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示，巴國在野黨表態台灣給的資源不夠，顯然是在跟台灣勒索，雖然現在中國的經濟並沒有像以前那麼好，但中國在聯合國中仍有一定影響力，中南美洲部分國家與政黨希望透過中國跟美國進行對抗，所以不只是金援外交，若持續下去邦交不好維持。
針對部分友邦政府官員表示台灣援助非邦交比邦交國多，林廷輝表示，台灣援助重點國家與邦交國並不互相違背，例如台灣援助烏克蘭，烏克蘭戰後重建中資可能會搶食市場，若中國站在俄羅斯那邊，烏克蘭會對中資有所顧忌，若台資能進入烏克蘭，在重建過程中就能獲得最大獲利。
林廷輝說，不只是烏克蘭，台灣援助東歐重點國家，因為東歐國家對中共較有顧慮，相對地台灣去東歐投資可能比較有利，台商的商品可以進入歐盟市場，大量資源投在邦交國的成效或投資報酬率其實不是那麼大，政府不跟中國從事金錢外交競爭是對的政策，若邦交國被金錢外交所吸引，除非是真誠的朋友，有一天還是會離開，不會因為台灣投資而留下來。