企鵝妹徒步環島被跟蹤4H！黑衣男沿路假裝撿垃圾　遭警方即刻攔截

陳天仁離婚「錄節目早有端倪」！Melody還原現場：家家有本難念經

▲Melody還原陳天仁和周孝安離婚前上節目的互動與氣氛，並感嘆：「家家都有本難念的經！」（圖／好看娛樂提供）
▲Melody還原陳天仁和周孝安離婚前上節目的互動與氣氛，並感嘆：「家家都有本難念的經！」（圖／好看娛樂提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

「象迷娘」陳天仁與周孝安8日宣布離婚，結束2年的婚姻，震驚娛樂圈，由於陳天仁過去曾在節目《11點熱炒店》中自爆有離婚念頭，甚至被算命師算出，2023年可能遇到重大感情劫難，沒想到預言真的成真，引發外界熱議。對此，身為節目主持人的Melody則感嘆：「家家都有本難念的經。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Melody昨（24）日出席保養品活動時，就被現場媒體問到有關陳天仁與周孝安上節目的事情，Melody坦言，當天錄影完全看不到異狀，而在新聞爆發後，還是沈玉琳跟她說才知情，認為家家都有本難念的經，而每個人都有屬於自己私人的部分，「其實很多關係要維持也是很辛苦，需要靠一點經營與智慧。」

事實上，陳天仁與周孝安去年8月就在節目《11點熱炒店》中聊到，由於陳天仁產後身材未完全恢復，老公還會閃躲房事，導致她內心沒有安全感，兩人爭吵不斷，一度氣到摔美工刀、杯子、飆粗口，場面相當火爆，造成對方內心有極大陰影，和朋友出去聚會晚歸，也會被老公狂念，當時就有離婚的念頭。

直到今年年初，陳天仁再度上節目時就自曝曾算過手相，被命理師鐵口直斷說她在2013、2023年將遇到感情重大劫難，且可能會有兩段婚姻，並建議她不要在30歲前結婚，就連同場錄影的命理師詹惟中也透過紫微斗數算出，陳天仁今年的流年感情不順，沒想到真的成真，4月8日雙雙宣布離婚。

▲陳天仁透露周孝安以健身、工作疲累為由，躲避親密行為。（圖／翻攝自《11點熱炒店》YouTube）
▲陳天仁過去在節目透露有離婚念頭，以及被算命師預言離婚，但主持人Melody坦言，她完全看不出端倪。（圖／翻攝自《11點熱炒店》YouTube）

陳天仁閃離周孝安首發文！曬美照微露香肩：我會好好的

周孝安「離婚2個月」喇舌洋妞　前妻陳天仁：彼此祝福

周孝安喇舌洋妞「激情畫面」全被拍！認2月就離婚陳天仁

詹惟中斷言陳天仁離婚！直言「以刀相向」：這一年很難過

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀