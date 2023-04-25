陳天仁離婚「錄節目早有端倪」！Melody還原現場：家家有本難念經
「象迷娘」陳天仁與周孝安8日宣布離婚，結束2年的婚姻，震驚娛樂圈，由於陳天仁過去曾在節目《11點熱炒店》中自爆有離婚念頭，甚至被算命師算出，2023年可能遇到重大感情劫難，沒想到預言真的成真，引發外界熱議。對此，身為節目主持人的Melody則感嘆：「家家都有本難念的經。」
記者詹鎰睿/綜合報導
Melody昨（24）日出席保養品活動時，就被現場媒體問到有關陳天仁與周孝安上節目的事情，Melody坦言，當天錄影完全看不到異狀，而在新聞爆發後，還是沈玉琳跟她說才知情，認為家家都有本難念的經，而每個人都有屬於自己私人的部分，「其實很多關係要維持也是很辛苦，需要靠一點經營與智慧。」
事實上，陳天仁與周孝安去年8月就在節目《11點熱炒店》中聊到，由於陳天仁產後身材未完全恢復，老公還會閃躲房事，導致她內心沒有安全感，兩人爭吵不斷，一度氣到摔美工刀、杯子、飆粗口，場面相當火爆，造成對方內心有極大陰影，和朋友出去聚會晚歸，也會被老公狂念，當時就有離婚的念頭。
直到今年年初，陳天仁再度上節目時就自曝曾算過手相，被命理師鐵口直斷說她在2013、2023年將遇到感情重大劫難，且可能會有兩段婚姻，並建議她不要在30歲前結婚，就連同場錄影的命理師詹惟中也透過紫微斗數算出，陳天仁今年的流年感情不順，沒想到真的成真，4月8日雙雙宣布離婚。