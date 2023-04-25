盧沙野言論挑戰各國團結　歐洲議員：最好送他回家

為何「盧沙野失言」引爆歐中外交風波？BBC分析：一言驚醒夢中人

▲中國駐法國大使盧沙野戰狼式的言論惹怒法國政府，更影響中國與歐盟國家的信任關係。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國駐法國大使盧沙野戰狼式的言論惹怒法國政府，更影響中國與歐盟國家的信任關係。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國駐法國大使盧沙野受訪期間否定「克里米亞歸屬烏克蘭」的言論與公開質疑前蘇聯國家主權範圍，引發歐洲輿論海嘯。多國外交單位向駐地的中國大使要求回應，歐洲多名高層政要也出面批評其言論，使中國外交部與駐法、駐歐單位急著切割止火。根據《BBC》分析，雖然盧沙野的言論看似只是小錯誤，但正值中國與歐盟關係回暖之際，這個致命性傷害使歐洲的親中派「一言驚醒夢中人」，對歐中關係造成打擊。

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盧沙野爭議言論風波持續延燒，儘管中國外交部發言人毛寧重申尊重各國主權獨立及領土完整，駁斥盧沙野言論，中國駐法國大使館昨（24）日也發表聲明，定調盧沙野言論為「個人觀點」，並下架訪談全文，仍無法平息歐洲輿論。

中國駐歐盟大使傅聰受訪時被要求表態，對此他僅簡單回應「中俄合作是無上限的，中歐同樣如此」，試圖強調歐盟與中國之間的看似回溫的關係；然而多名國際關係學者分析指出，盧沙野的言論等於敲醒歐洲的親中派人士的美夢，也讓先前曾對北京示好的法國總統馬克宏陷入尷尬。

根據《BBC中文網》報導，美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係系教授朱志群認為，中國沒有一位外交官員敢替盧沙野背書，顯示北京很快就意識到其錯誤，試圖迅速進行損害控制（damage control），也代表盧沙野言論不等於官方立場；前歐洲議會政治顧問馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）也稱，此事件使歐洲政界和輿論震怒，破壞了本就脆弱的信任。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛則指出，中國外交部的切割意味著，北京決心不對盧大使以官方身份公開發表的「個人觀點」負責，但已經讓歐盟的親北京政客有所警醒，儘管盧沙野事件獲得國內鷹派人士讚賞，但外交上卻壯大了歐盟疑中派的聲音。

中國長期以來試圖分化歐美關係，試圖建立新的國際秩序，學者陳家洛認為，「本來北京想拉攏歐洲抗衡美國，歐洲領袖也有這個想法，覺得疫情後一些合作和機制可以複常，但現在可預期歐盟會對中國更多戒心」。

該事件也令才向習近平示好、爭取北京協助調停俄烏戰爭的法國總統馬克宏十足尷尬，儘管馬克宏已發聲批評外交官不應使用這種言辭，強調「法方全力聲援受影響國家，這些國家邊界不可侵犯」，但盧沙野言論只是進一步對其親中路線造成打擊，學者認為以後歐盟政治人物與中國互動時只會更加謹慎。

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