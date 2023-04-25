為何「盧沙野失言」引爆歐中外交風波？BBC分析：一言驚醒夢中人

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中國駐歐盟大使傅聰受訪時被要求表態，對此他僅簡單回應「中俄合作是無上限的，中歐同樣如此」，試圖強調歐盟與中國之間的看似回溫的關係；然而多名國際關係學者分析指出，盧沙野的言論等於敲醒歐洲的親中派人士的美夢，也讓先前曾對北京示好的法國總統馬克宏陷入尷尬。
根據《BBC中文網》報導，美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係系教授朱志群認為，中國沒有一位外交官員敢替盧沙野背書，顯示北京很快就意識到其錯誤，試圖迅速進行損害控制（damage control），也代表盧沙野言論不等於官方立場；前歐洲議會政治顧問馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）也稱，此事件使歐洲政界和輿論震怒，破壞了本就脆弱的信任。
香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛則指出，中國外交部的切割意味著，北京決心不對盧大使以官方身份公開發表的「個人觀點」負責，但已經讓歐盟的親北京政客有所警醒，儘管盧沙野事件獲得國內鷹派人士讚賞，但外交上卻壯大了歐盟疑中派的聲音。
中國長期以來試圖分化歐美關係，試圖建立新的國際秩序，學者陳家洛認為，「本來北京想拉攏歐洲抗衡美國，歐洲領袖也有這個想法，覺得疫情後一些合作和機制可以複常，但現在可預期歐盟會對中國更多戒心」。
該事件也令才向習近平示好、爭取北京協助調停俄烏戰爭的法國總統馬克宏十足尷尬，儘管馬克宏已發聲批評外交官不應使用這種言辭，強調「法方全力聲援受影響國家，這些國家邊界不可侵犯」，但盧沙野言論只是進一步對其親中路線造成打擊，學者認為以後歐盟政治人物與中國互動時只會更加謹慎。