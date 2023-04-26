Android系統也可以使用BMW Digital Key Plus數位鑰匙功能了
BMW推出的數位鑰匙功能讓手機綁定鑰匙，而數位鑰匙2.0則只需靠近車輛即會自動解鎖，不過這只限於iOS系統的iPhone手機，然而BMW於去年和Google合作，如今則開放Android系統的Samsung和Google Pixel手機使用。
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智慧手機功能愈來愈強大，除上網、遊戲與充當辦公外，甚至不少使用者還會綁定信用卡或帳號作為行動錢包，然而除了上述功能BMW推出的Digital Key Plus則將手機變成數位鑰匙，如今數位鑰匙已進化至2.0，只需靠近車輛就會自動解鎖，離車也會自行上鎖，進入車室也無須拿車手機就能啟動車輛。
不過要使用數位鑰匙僅限於iOS系統的iPhone手機，為了顧及Android系統使用者，BMW去年就和Google合作，而近日則公布2022年11月後具備數位鑰匙功能車型可支援Android系統，目前是用手機為Samsung Galaxy S23+/Ultra與Google Pixel 7 Pro及Android 13.1以上版本的Samsung與Google手機。