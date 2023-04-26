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希臘論壇更正後又矮化馬英九！ 外交部：慎思是否出席

▲外交部表示，馬英九在名銜未獲更正前，應審慎評估是否與會。 （圖／新頭殼）
▲外交部表示，馬英九在名銜未獲更正前，應審慎評估是否與會。 （圖／新頭殼）

Newtalk新聞

前總統馬英九應邀於今（26）天出席希臘「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum）開幕式，24日晚間已搭機前往希臘，但該官網25日再將馬英九頭銜矮化為「前台北領導人」（Former Leader of Taipei）。外交部回應，馬英九在名銜未獲更正前，應審慎評估是否與會。

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「德爾菲經濟論壇」官網日前將馬英九的名銜不當標註為「前台北總統」，外交部表達抗議後，官網在21日將馬英九頭銜改為台灣前總統（Former President of Taiwan）。外交部25日晚間發布新聞稿表示，注意到論壇網站再度不當變更馬前總統名銜。目前馬英九在官網的名銜被標註為「前台北領導人」，連原先的官銜總統稱呼也被拿掉。

外交部說明，駐希臘代表處4月19日主動察覺希臘網頁誤植馬英九名銜後，立即洽繫主辦單位，並致函論壇創辦人兼主席曹莫克斯（Symeon G. Tsomokos）表達抗議及要求更正。經駐處力洽，論壇於21日更正馬英九名銜，外交部持續關注該論壇網頁，並於25日注意到主辦單位再度不當變更馬英九名銜，已立即電請駐處持續力洽該論壇更正。

外交部指出，「德爾菲經濟論壇」屬民間非營利組織，旨在集結各領域具影響力人物，建立跨國網絡與意見溝通平台，每年定期在希臘德爾菲鎮舉行年會，但該組織竟在短短數日內，甚至年會舉行前一日，反覆誤植馬英九名銜，出爾反爾態度令台灣「深感遺憾與不解」。

外交部續指，已訓令駐處向論壇主辦單位表達嚴正抗議，外交部基於維護國家尊嚴立場，台灣任何非政府組織（NGO）或民間團體出席國際會議或活動倘有遭矮化情事，政府絕不接受並立即要求主辦方更正。在持續力洽主辦單位更正的同時，也呼籲馬英九在名銜未獲更正前，應審慎評估決定是否出席該論壇相關活動。

對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑直呼：「非常可笑」，他並提到，外交部長吳釗燮任內斷了七個邦交國，都沒有辭職下台，憑什麼要一個已在民間的在野黨前總統要缺席重要國際會議？如果因為蔡英文政府無能，無法爭取到正確的稱謂，馬英九作為民間身份，更必須爭取向國際發聲的機會，凸顯台灣當前最迫切的問題。

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