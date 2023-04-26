高雄里長外出遇襲！頭部慘遭暴打濺血 警速逮幕後主謀送辦4人
高雄市鳳山區鎮北里長趙志成，昨（25）日上午8時許，在服務處門口遭到2名歹徒持鐵棍攻擊，導致頭、手部當場血流如注，雖其中1名嫌犯當場被壓制，但另1人卻趁亂逃跑，案經調查，警方陸續逮捕逃逸的黃嫌、負責接應的林嫌，突破3嫌心防後，鎖定住在鎮北里的幕後黑手黃南，訊後已依殺人未遂罪送辦。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，里長趙志成表示，自己未曾與人結怨，只是近來處理儲能場事情，懷疑是否擋人財路而遭報復；至於議員鍾易仲則指出，被捕男子當場承認有人教唆他行兇，顯示這不是單純的治安事件，他要求市長陳其邁除了全力追查兇手，也要把幕後教唆者繩之以法；市長陳其邁則要求警察局全力緝兇、嚴懲不法。
轄區鳳山分局今晚表示，警方獲報後立即與刑事警察大隊共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，循線全力追緝逃逸共犯，經調閱大量監視器及運用科技偵查，統合警力，終於在下午5點50分許，於鳳山區中崙二路將黃男查緝到案，警方另於王生明路將接應的林姓男子拘提到案，突破犯嫌心防後，順利掌握幕後主使之黃姓主嫌身分。
指使者黃男落網後向警方坦承，因多年前與該里長發生糾紛，心懷不滿，才會找找人報復，對此，里長亦證實確有其事，警方偵訊後已依殺人未遂罪嫌送辦4人。