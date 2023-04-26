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王子掰了郭雪芙「遭爆熱戀《全明星》席惟倫」！曖昧打高爾夫被拍

▲王子（右）與同為《全明星運動會》班底的席惟倫（左）傳緋聞，兩人曖昧打高爾夫球全被拍。（圖／翻攝王子IG）
▲王子（右）與同為《全明星運動會》班底的席惟倫（左）傳緋聞，兩人曖昧打高爾夫球全被拍。（圖／翻攝王子IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

34歲藝人王子（邱勝翊）先前與郭雪芙傳緋聞，兩人事後皆否認，男方近日又爆出有新歡了，對象則是小他5歲、且同為《全明星運動會》班底的席惟倫，兩人被爆一起打高爾夫球，且互動曖昧像情侶一樣，結束後男方還載女方離去，不過後來疑似發現被跟拍，王子便當場將席惟倫丟包，讓她在雨天隻身一人扛著高爾夫球袋站在路邊，模樣相當狼狽，發現被跟拍後，女方甚至直接上前沒好氣地說：「只是跟朋友去打球！」要記者別再跟拍了。

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▲王子與郭雪芙2021年因合作《山中森林》傳緋聞，昨日又遭周刊爆料已分手，對此，王子也罕見在深夜發聲。（圖／翻攝自王子臉書）
▲王子（左）與郭雪芙（右）2021年因合作《山中森林》傳緋聞，不過兩人事後皆否認傳聞。（圖／翻攝自王子臉書）
根據《鏡週刊》報導，王子與席惟倫被拍到一起打高爾夫球，結束後男方載著女方離去，不過王子似乎發現被跟拍，竟然在雨天直接「放生」丟包席惟倫，讓她一個人扛著高爾夫球袋在路邊下車，淋著雨的席惟倫臉非常臭，模樣狼狽。後來走到捷運站搭車的她開始講電話，情緒非常激動，發現被跟拍後還直接上前沒好氣地說別再跟著她，還解釋：「只是跟朋友（王子）去打球。」

▲王子穿上制服現身迪士尼海洋樂園。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲王子與席惟倫傳緋聞。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲席惟倫與王子傳緋聞。（圖／翻攝自席惟倫IG）
▲席惟倫與王子傳緋聞。（圖／翻攝自席惟倫IG）
不過撇除此次被拍，兩人的IG其實就可以看出交情匪淺，不僅時常與友人們聚會，還一起遊日本，拍照取景、構圖也很雷同，就像在放閃一般，不過都不是單獨前往，而是有一群人同行掩護。回顧王子過去的緋聞，幾乎都是「姐弟戀」，像是鄧麗欣、郭雪芙、楊丞琳等，如今遭爆與席惟倫熱戀，也是罕見非「姐姐」的一位，席惟倫更被評有像王子舊愛鄧麗欣。

▲王子（左）和席惟倫（右）與友人們同遊日本，兩人拍照姿勢、構圖雷同，像在放閃。（圖／翻攝王子、席惟倫IG）
▲▼王子（左）和席惟倫（右）與友人們同遊日本，兩人拍照姿勢、構圖雷同，像在放閃。（圖／翻攝王子、席惟倫IG）
▲王子（左）和席惟倫（右）與友人們同遊日本，兩人拍照姿勢、構圖雷同，像在放閃。（圖／翻攝王子、席惟倫IG）
 

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