王子掰了郭雪芙「遭爆熱戀《全明星》席惟倫」！曖昧打高爾夫被拍
34歲藝人王子（邱勝翊）先前與郭雪芙傳緋聞，兩人事後皆否認，男方近日又爆出有新歡了，對象則是小他5歲、且同為《全明星運動會》班底的席惟倫，兩人被爆一起打高爾夫球，且互動曖昧像情侶一樣，結束後男方還載女方離去，不過後來疑似發現被跟拍，王子便當場將席惟倫丟包，讓她在雨天隻身一人扛著高爾夫球袋站在路邊，模樣相當狼狽，發現被跟拍後，女方甚至直接上前沒好氣地說：「只是跟朋友去打球！」要記者別再跟拍了。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《鏡週刊》報導，王子與席惟倫被拍到一起打高爾夫球，結束後男方載著女方離去，不過王子似乎發現被跟拍，竟然在雨天直接「放生」丟包席惟倫，讓她一個人扛著高爾夫球袋在路邊下車，淋著雨的席惟倫臉非常臭，模樣狼狽。後來走到捷運站搭車的她開始講電話，情緒非常激動，發現被跟拍後還直接上前沒好氣地說別再跟著她，還解釋：「只是跟朋友（王子）去打球。」
不過撇除此次被拍，兩人的IG其實就可以看出交情匪淺，不僅時常與友人們聚會，還一起遊日本，拍照取景、構圖也很雷同，就像在放閃一般，不過都不是單獨前往，而是有一群人同行掩護。回顧王子過去的緋聞，幾乎都是「姐弟戀」，像是鄧麗欣、郭雪芙、楊丞琳等，如今遭爆與席惟倫熱戀，也是罕見非「姐姐」的一位，席惟倫更被評有像王子舊愛鄧麗欣。