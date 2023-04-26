巴西總統盼南方共市與歐盟協議完成談判

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巴西和西班牙將在今年下半年分別擔任南方共同市場（Mercosul）和歐盟的輪值主席。經過20年後，南方共市和歐盟在2019年達成初步協議，但兩個經濟體成員國對協議細節仍存在分歧。巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府的環境政策導致森林砍伐增加，使這一進程變得困難。
魯拉在企業交流活動中發言表示，巴西和南方共市夥伴正在進行對話，以完成與歐盟的談判，希望今年內能有好消息，雙邊達成平衡的協議，有助於巴西的再工業化。
關於俄羅斯入侵烏克蘭，魯拉表示理解歐盟對這場「瘋狂戰爭」的看法，因為不能允許一個國家入侵另一個國家。但魯拉強調「沒有看到任何人談論和平」。
魯拉還說，巴西致力於「努力尋找合作夥伴，讓大家一起為東歐帶來和平，這樣烏克蘭就可以保住自己的領土，讓俄羅斯人可以留在俄羅斯，讓世界不會缺糧，不會缺化肥，讓世界能夠再次繁榮，創造人類需要的就業機會。」
今天稍早，魯拉在離開里斯本之前，在葡萄牙國會發言，再次譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並呼籲聯合國安理會進行改革。
魯拉說，巴西理解戰爭重返歐洲所造成的擔憂，譴責侵犯烏克蘭領土完整的行為，並相信建立在尊重國際法和維護國家主權基礎上的國際秩序。同時，戰爭不能無限期地持續下去，每繼續一天，就會增加人類的痛苦、生命損失和家園被毀。
魯拉續稱，糧食和能源危機是全世界的問題，在某種程度上，所有人都受到戰爭後果的影響，唯有透過對話和外交談判才能實現和平。
也因此，巴西主張聯合國安理會進行改革，擴大理事會，使所有地區都有永久代表，以使其在審議過程中更具代表性，更有效地執行決議。
魯拉的發言獲得葡萄牙國會多數議員鼓掌，但右翼和極右翼政黨議員組織抗議活動，一部分議員故意退出會場留下空位，另一部分則在魯拉發言時高舉烏克蘭國旗和寫著「停止貪腐」和「小偷應待在監獄裡」的海報，拍桌起鬨抗議。
魯拉因捲入貪腐案，2018年入獄服刑580天，2019年魯拉的判決被推翻，讓他得以參加2022年10月的總統選舉，最終擊敗尋求連任的波索納洛，第3度出任巴西總統。
葡萄牙國會議長席瓦（Augusto Santos Silva）斥責抗議的議員，要求他們維持基本禮儀，停止侮辱外賓和丟葡萄牙的臉。
魯拉發言結束時，席瓦再次走到麥克風前，代表議會正式為這一事件道歉，並感謝魯拉的勇氣和理解。（編輯：韋樞）1120426