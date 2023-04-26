MLB／張育成鉤狀骨傷勢這些球員也傷過！前隊友曾三週就復出

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張育成2019賽季效力於克里夫蘭印地安人隊(現守護者)時，隊友José Ramírez就曾在一次揮棒中傷及右手勾狀骨，當時反而是張育成因此受惠，獲得生涯第二次登上大聯盟的機會，並在大聯盟待到該季結束，而該年8月24日受傷的Ramírez，僅休戰了一個月時間，就在9月24日復出。
去年賽季坦帕灣光芒隊的內野新星Wander Franco也受到此傷勢困擾，張育成因此獲得短暫效力光芒隊的機會，頂替Franco的內野空缺，而Franco去年賽季因為這個傷勢，從7月9日休戰了兩個月的時間，直到9月9日才復出。
其他曾受過此傷勢困擾的大聯盟名將，包含現效力於紐約洋基的「怪力男」Giancarlo Stanton、現效力於明尼蘇達雙城隊的Joey Gallo以及退休的Nick Markakis、Troy Tulowitzki等，都在當時高掛免戰牌至少六週的時間，而曾於2020賽季與張育成在印地安人當隊友的外野手Delino DeShields，也在2018賽季遭遇此傷勢，但他靠著天生神力僅花了三週時間就復出。
中華職棒近期案例則有去年賽季的統一獅隊主力外野手林安可，他在季前熱身賽揮棒傷及右手鉤狀骨，休養了三個月才復出，而富邦悍將當家捕手戴培峰也在今年熱身賽揮棒導致右手鉤狀骨骨折，根據球團保守估計同樣需三個月左右的復原時間。