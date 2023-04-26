今晨低溫15.3度！勞動節連假「雨彈來襲」　氣溫暴跌9度

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吳聖宇指出，今日白天受到較強東北季風以及華南雲雨帶通過影響，北部、東半部有短暫陣雨，天氣較為陰霾。中部地區大致為多雲或陰，南部則是多雲，看到陽光的機會較大，中南部山區午後仍可能有局部熱力作用造成的對流降雨，溫度方面維持「北涼南暖」的狀態，北部、東北部白天高溫攝氏20至22度，花東地區高溫攝氏23至25度，中南部高溫仍可以到攝氏28至30度或以上。
明日起東北季風減弱，週五到週六迎風面地區的北部、東半部天氣好轉，中部、南部持續維持多雲到晴的天氣型態，尤其北部、東半部溫度將顯著回升，白天高溫來到攝氏28至30度或以上，中部、南部預報的高溫更為暖熱，已經預測有攝氏32至33度或以上的高溫。
吳聖宇提醒，週六晚間到下週日（4/30）下一波鋒面接近、掠過，後續又有東北季風增強，北部地區不排除有局部雷雨發生，下週一勞動節北部、東半部仍有些降雨的機會，中部、南部仍是多雲到晴可見陽光的天氣；此外，東北季風增強將會讓北部、東半部又再轉涼，高溫可能一下子從週六的攝氏30度上下，掉回到下週日的攝氏21至22度，中南部仍不太受到影響，高溫仍可以到攝氏29至30度或以上，下週一溫度才會漸有回升。