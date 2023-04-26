NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整　LBJ狂轟雙二十、湖人聽牌

NBA季後賽／Trae Young準絕殺砍38分　老鷹119:117逆轉勝塞爾提克

▲亞特蘭大老鷹主控Trae Young切入禁區取分，今天包辦準絕殺砍下38分，率領老鷹119:117勝塞爾提克，系列賽2:3落後。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞特蘭大老鷹主控Trae Young切入禁區取分，今天包辦準絕殺砍下38分，率領老鷹119:117勝塞爾提克，系列賽2:3落後。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

亞特蘭大老鷹今(26)日在客場進行的2022-23 NBA首輪季後賽第5戰賽事，他們和波士頓塞爾提克激戰4節後，最終以119:117逆轉對手，系列賽追成2:3保住一線生機。老鷹隊明星後衛Trae Young得到38分13助攻，還在最後2.1秒命中關鍵的致勝三分球，展現球星價值率領隊贏球。

我是廣告 請繼續往下閱讀
關鍵G4老鷹沒能拚下，第5戰在塞爾提克主場進行，明星後衛Dejounte Murray被禁賽，沒辦法上場，對他們來說有如雪上加霜。開打前雙方系列賽形成1-3的局勢，客隊再輸就會被淘汰。

此役首節，老鷹打得相當有競爭力，在Trae Young單節9分4助攻的帶領下，他們取得了30:27領先。不過次節塞爾提克很快找回節奏，反打出一波16:5的反擊，重新拿回領先，半場打完Jaylen Brown攻下23分，率隊以66:58取得8分優勢進入中場。

易籃再戰後，Young表現很精彩，自己遠投近切都能得分、還多次為隊友創造空檔投籃機會，但塞爾提克表現得十分穩定，也在進攻端靠著球星發揮屢屢回應，三節打完將領先拉開到10分。

末節，雙方皆維持高檔的進攻表現，塞爾提克大部分時間取得雙位數優勢。但比賽後段時，老鷹前鋒John Collins連續得分，率隊打出9:2的高潮，追到只差6分；之後塞爾提克連續發生2次失誤，Young利用機會命中2顆三分球，幫助球隊追平比數。

塞爾提克之後靠Robert Williams III的補籃止血，最後2分鐘取得2分領先，但之後主場軍犯規、Jayson Tatum又被吹技術犯規，讓Young連罰3球完成反超。

接下來的回合，塞爾提克爭取到爭球，Williams跳到球後，老鷹防守交代不清，讓他輕鬆接灌籃得手。比賽最後15.8秒，Young被Marcus Smart犯規，他兩罰全中，塞爾提克執行關鍵進攻，Derrick White切入被Young犯規，老鷹挑戰失敗，他兩罰俱中、幫助綠軍在7.3秒時重新超前。

老鷹最後一擊，Young從後場拿球推進，面對Brown的防守，他在2.1秒時投進了冷血地大號30英呎三分球。塞爾提克最後一攻，被消耗時間只剩0.5秒，Tatum三分沒進，老鷹拿下勝利。

Young今天在沒有後場幫手的情況下，全場33投14中、投進5顆三分球，包括最關鍵的準絕殺三分，拿下38分13助攻。逆轉功臣Collins得到22分，射手Bogdan Bogdanovic有18分進帳，老鷹全隊投進19記三分球。

Brown這場23投15中，砍下了35分，還有7籃板5助攻；Tatum攻下19分8籃板8助攻，White斬獲18分，團隊一共6人得分上雙，命中率52.7%，共傳出31次助攻。他們在3節半的時間中都發揮出色，並控制著比賽，但末節尾聲的亂流卻讓他們付出代價。


更多「NBA季後賽開打」相關新聞。

NBA季後賽／Fox預計在關鍵G5帶傷上陣　今左手指戴保護套訓練投籃

NBA／東區首輪賽程與分析總統整　Butler狂砍56分率熱火以3-1聽牌

NBA／Markkanen轉隊爵士打出生涯年　獲選本季最佳進步獎

NBA季後賽分析／詹皇用一場「全面勝利」　向Brooks傳達了這訊息

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀