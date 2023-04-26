NBA季後賽／Trae Young準絕殺砍38分　老鷹119:117逆轉勝塞爾提克

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此役首節，老鷹打得相當有競爭力，在Trae Young單節9分4助攻的帶領下，他們取得了30:27領先。不過次節塞爾提克很快找回節奏，反打出一波16:5的反擊，重新拿回領先，半場打完Jaylen Brown攻下23分，率隊以66:58取得8分優勢進入中場。
易籃再戰後，Young表現很精彩，自己遠投近切都能得分、還多次為隊友創造空檔投籃機會，但塞爾提克表現得十分穩定，也在進攻端靠著球星發揮屢屢回應，三節打完將領先拉開到10分。
末節，雙方皆維持高檔的進攻表現，塞爾提克大部分時間取得雙位數優勢。但比賽後段時，老鷹前鋒John Collins連續得分，率隊打出9:2的高潮，追到只差6分；之後塞爾提克連續發生2次失誤，Young利用機會命中2顆三分球，幫助球隊追平比數。
塞爾提克之後靠Robert Williams III的補籃止血，最後2分鐘取得2分領先，但之後主場軍犯規、Jayson Tatum又被吹技術犯規，讓Young連罰3球完成反超。
接下來的回合，塞爾提克爭取到爭球，Williams跳到球後，老鷹防守交代不清，讓他輕鬆接灌籃得手。比賽最後15.8秒，Young被Marcus Smart犯規，他兩罰全中，塞爾提克執行關鍵進攻，Derrick White切入被Young犯規，老鷹挑戰失敗，他兩罰俱中、幫助綠軍在7.3秒時重新超前。
老鷹最後一擊，Young從後場拿球推進，面對Brown的防守，他在2.1秒時投進了冷血地大號30英呎三分球。塞爾提克最後一攻，被消耗時間只剩0.5秒，Tatum三分沒進，老鷹拿下勝利。
Young今天在沒有後場幫手的情況下，全場33投14中、投進5顆三分球，包括最關鍵的準絕殺三分，拿下38分13助攻。逆轉功臣Collins得到22分，射手Bogdan Bogdanovic有18分進帳，老鷹全隊投進19記三分球。
Brown這場23投15中，砍下了35分，還有7籃板5助攻；Tatum攻下19分8籃板8助攻，White斬獲18分，團隊一共6人得分上雙，命中率52.7%，共傳出31次助攻。他們在3節半的時間中都發揮出色，並控制著比賽，但末節尾聲的亂流卻讓他們付出代價。
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