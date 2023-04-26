蛇姬林采緹爆熱戀「東山鴨頭帥哥老闆」！似乎想再婚 泡湯照洩愛
擁有豔麗臉蛋、火辣身材，且被封為「真人版蛇姬」的女星林采緹2020年與前夫胡睿兒離婚，近日傳出與經營東山鴨頭店的帥哥老闆熱戀中，兩人疑似同居，不僅深夜共處一室，還一起出國旅遊，畫面全被拍。事實上，林采緹在今年3月就曾在IG發文，透露「想再婚」念頭，而男方身分也隨之曝光，名叫晨泓軍，過去曾是模特兒，近來淡出演藝圈投入餐飲業，從兩人的社群仔細觀察，不難看出兩人交情匪淺，像是一起泡湯、打高爾夫球等，默默放閃的文不少，感情似乎相當穩定。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《CT WANT》報導，林采緹近日傳出新戀情，對象則是經營東山鴨頭店的帥哥老闆晨泓軍，疑似同居的兩人，無論是女方牽著愛犬拉拉到店內，還是出國共用一個行李箱，都不難看出兩人關係不一般；從兩人的社群更能看出端倪，從2021年10月便出現不少類似內容，像是一起到烏來泡湯，共赴澎湖、泰國旅遊等，近日兩人一起飛往澳門旅遊，男方也寫下：「陪伴身邊家人愛人朋友，放下工作、放下手機，好好過生活。」甚至早在2022年8月就曾曬出與林采緹的同框照，表示：「Happy Valentine‘s Day！」似乎沒想隱藏戀情。
不過曾有過一段婚姻的林采緹是否還會想再婚？事實上，她在3月就曾發文，表示：「我養拉拉已經十年了，不認真算都不知道有這麼久了，可是她依然還是像個小女孩一樣，時而呆萌時而聰明，愛撒嬌愛出去玩，經歷了我出道、談戀愛、懷孕、結婚、生小孩、離婚，難道還會經歷到我再婚嗎？」讓人不禁聯想是否與新對象晨泓軍好事將近。