感染猴痘怎麼辦？確診處理流程一次看！　符合2條件不須強制住院隔離

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疑似確診猴痘怎麼辦？ 已確診又該怎麼做？疾管署參考猴痘傳播力、侵襲率等相關國際文獻證據，以及國外猴痘確診個案之隔離政策與處置措施。考量猴痘傳播具侷限性，須長時間密切接觸或親密接觸才有較高傳播風險，一般日常生活、工作接觸等感染風險較低，因此依專家會議決議調整個案處置相關流程。
民眾若為「疑似個案」，由臨床醫師依據其疾病狀況評估後，無重症或具重症風險因子、不需住院治療照護，且家中條件適合1人1室者，醫事人員會提供「疑似猴痘個案衛教事項」並通知地方衛生單位，民眾可返家等待檢驗結果，並需自主健康管理至檢驗結果陰性排除為止。
若為「確診個案」，醫師經上述重症住院需求、家中條件等綜合評估後，不需收治住院且家中可1人1室，可返家自主健康管理，不需強制安排住院隔離。而返家後自主健康管理將分為兩階段進行。
確診2階段自主健康管理 遵守建議事項、結束條件確診猴痘者返家後需進行「第一階段居家自主健康管理」，衛生單位將會每2日進行追蹤關懷，而確診者應遵守以下建議事項：
- 避免外出，除非從事緊急且必要之活動。如：就醫、購買生活必需品、藥物等。
- 非急迫性需求之醫療或檢查應延後，就醫時請告知醫護人員猴痘確診情事。
- 外出（含就醫）時需佩戴醫用口罩，並確保身體上所有的皮疹完全遮蓋，並以同住親友接送或自行前往為主。
- 至少72小時沒有發燒。
- 在過去48小時內沒有出現新的皮膚病灶。
- 露出部位皮膚病灶（包括臉部、手臂及手部）都結痂，且可以完全被遮蓋（如：使用衣物、紗布、OK繃等）。
- 口腔黏膜沒有病灶。
- 避免外出，如需外出建議從事固定且有限度之活動，避免至人潮擁擠場所。
- 避免從事近距離或群聚型之活動。
- 同第1階段的第2、3點建議。
- 儘可能在家工作或學習，若會接觸到孕婦、未滿12歲兒童、80歲（含）以上長者、接受血液透析或免疫不全者，請避免上班或上學。
- 至少24小時沒有發燒。
- 過去48小時內沒有出現新的皮膚病灶。
- 所有病灶都結痂脫落，且長出新皮膚。
- 沒有黏膜病灶。
疾管署提醒，民眾若未能遵守自主健康管理事項，且行為有傳染他人之虞，地方衛生主管機關得依《傳染病防治法》第44條第1項規定，實施隔離治療措施。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57605
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