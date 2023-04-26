Buffet促銷戰！六福萬怡「第2人38折」再送小龍蝦 這間吃到飽7折
全台飯店最近陸續推出餐飲優惠，尤其飯店的吃到飽餐廳，更是活動一波又一波。享有四鐵共構地利之便、台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳，即日起至5/31，兩位成人用餐並穿著淡藍色服裝或地中海服飾配件就能參加抽獎，最優惠為第二位餐費38折。台北漢普頓酒店的洛可可茶苑餐廳則五月底前享有7折，還加碼升級主廚精選料理，吃得到現做乾煎龍蝦。
記者葉盛耀/綜合報導
台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳即日起至5/31，不分平假日，午餐及晚餐餐期推出「地中海風格派對」活動，凡兩位成人用餐並穿著淡藍色服裝或地中海服飾配件，並於現場拍照打卡，則可試手氣參加抽抽樂，有四分之一的機率可抽中第二位餐費38折，相當於現折638元，其他獎項還有第二位5折、55折、6折等超優惠折扣。此外平日午、晚餐，成人再加碼贈送「清蒸蒜蓉小龍蝦」半隻，現場有期間限定的地中海料理，包含西班牙恩利蛋、加利西亞辣炒章魚，與各式現煎海鮮及日本生食級干貝、爐烤現切牛排與柏克金正統德式鮮釀生啤酒等
台北漢普頓酒店「洛可可茶苑ROCOCO Tea House」餐廳剛於3月開幕，自助式午、晚餐成人每位1380+10%元、6-12歲兒童每位980+10%元，五月底前用餐享7折，即日於起至5/31主廚精選料理還升級為「乾煎龍蝦佐酸豆檸檬奶油」、「昆布風鮑魚佐荷蘭醬」、「柒号洋樓鮮味魚翅羹」三選一，並結合餐檯上多款台式、異國風味美饌，像是生魚片、螃蟹、德國豬腳、肋排、爐烤美國肋眼牛排，甚至生啤酒等，都可無限享用，為慶祝母親節，5/6、5/7、5/13、5/14至洛可可茶苑ROCOCO Tea House，當桌每2位即贈送母親節精緻點心，消費滿2000元加碼扭蛋抽獎，有機會抽中飯店住宿券、餐券。