香港生育率全球最低 90後夫妻月入12萬還是不敢生
聯合國人口基金（UNFPA）最新公佈的年度「世界人口狀況」報告數據顯示，香港女性平均每人僅生育0.8個小孩，生育率全球最低，有些小家庭月入港幣3萬元（約12萬台幣）的90後夫婦，就算是有生小孩的計劃，但考慮到養育小孩的開銷後「不敢生」，香港昂貴的房價是少子化關鍵。
國際中心楊雅婷／綜合報導
據當地媒體報導，香港年輕人不敢生小孩的原因，主要是工作不穩定、房價過高所致，唯有對症下藥，才能提升生育意願。一對26歲、在快餐店工作的年輕夫妻，兩人月薪加起來超過港幣3萬元（約12萬台幣），其中1/3用來支付房租。結婚4年存了港幣10幾萬，原本想趁著還年輕生小孩，但先生上網和網友討論、搜集意見，竟被網友罵翻，「他們說得很難聽，才3萬港幣，還要付房租，生孩子？後代欠你嗎？為什麼要這樣折磨他？我是你就不會生，給不起幸福日子給小朋友，窮小孩不會快樂......」看完網友的酸言酸語後，這位先生打消了生孩子的念頭，但也自問「到底要月入多少的家庭才有資格生子？」他坦言最讓人頭痛的就是房屋問題，認為除非香港房價降價，或是提供更多公屋，否則年輕人應該不敢貿然生育。
香港養兒育女的成本有多高？恆生銀行去年公佈調查數據顯示，他們在一份調查中訪問了600多名擁有100萬（約400萬台幣）以上流動資產的人士，推估出養一個小孩平均每年需花費28.4萬（約120萬台幣），若算到小孩22歲經濟獨立，要花費約624萬元（約2400萬台幣），也難怪年輕世代普遍生育意願不高。此外，香港政府鼓勵生育措施不完善也是一大問題，像是香港只有98天的8折支薪產假，對比新加坡孕婦可享112天全額薪資產假，相差極大。難怪在聯合國人口基金近日公佈的「世界人口狀況」最新報告中，全球2/3的人口生活在生育率低的國家，香港出生率僅0.8，為全球最低，其次是韓國、新加坡。