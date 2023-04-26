台股早盤跌逾60點 軍工與碳權股抗跌、電動車零組件強勢
美股四大指數昨（25）日皆走跌，其中費城半導體指數暴跌超過3%，台北股市今（26）日開低，早盤跌逾60點，來到15306點。權值王台積電早盤一度跌6.5元，來到491元，跌幅1%以上，其他重要電子股稍作休息。而今日盤面焦點依舊是國防軍工與碳權概念股，而電動車零組件也逆勢抗跌，如和泰車與中電漲3%以上。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數25日下跌344.57點，或1.02%，收33530.83點；那斯達克指數大跌238.05點，或1.98%，收11799.16點；標普500指數大跌65.41點，或1.58%，收4071.63點；費城半導體指數暴跌101.23點，或3.37%，收2906.28點。
台北股市今日早盤跌逾60點，來到15306點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤一度跌6.5元，來到491元，跌幅1%以上。聯電小漲，世界先進跌0.8%、力積電跌超過1%。其他重要電子股，如聯發科跌逾1%，鴻海在平盤附近，群創相對強勢漲超過1%，大立光漲約1%，和碩、國巨走揚，但旺宏跌逾2%、日月光跌1%以上。
今日盤面焦點依舊是國防軍工概念股，寶一漲7%，高僑、全訊漲2%，公準漲1%。碳權概念股表現也不錯，華紙漲2%多，世紀鋼、安集、碩天、森崴能源漲1%。電力供應概念股華電網漲逾5%，旭隼、樂事綠能漲1%，力麗與安集漲0.8%左右，相對強勢。至於電動車零組件概念股紅通通，和泰車與中電漲3%以上，中華、致茂與長園科漲1到2%。