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指揮中心5月解散！「第四類法定傳染病」是什麼？7大QA一次看

▲中央流行疫情指揮中心辛苦抗疫三年多，終於在5月解除編制。（圖／記者陳明中攝）
▲中央流行疫情指揮中心辛苦抗疫三年多，終於在5月解除編制。（圖／記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝25日宣布，5月1日起「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19）」調整為第四類法定傳染病，指揮中心也在同一日一起解除編制！然而相信不少人還是會有點霧煞煞，那麼指揮中心解散之後民眾何去何從？而第四類法定傳染病又是什麼呢？7大QA這篇一次看懂！

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▲新冠肺炎確定降級！指揮官王必勝宣布：5月1日起指揮中心解編。（圖／指揮中心提供）
▲新冠肺炎確定降級！指揮官王必勝宣布「5月1日起指揮中心解編」。（圖／指揮中心提供）
一、什麼是第四類法定傳染病？

根據《傳染病防治法》第三條，傳染病由中央主管機關衛福部，按照致死率、發生率及傳播速度等危險程度來區分第一類到第五類疾病，而原本新冠肺炎為第五類法定傳染病，如今將在五月降級，位於同階層的還包括李斯特菌症、水痘併發症、恙蟲病、萊姆病、鉤端螺旋體病、兔熱病、流感併發重症等。

二、快篩還能買嗎？要去哪裡買？

實名制家用快篩5月1日起雖然退場，但是市面快篩供應充足，各藥局、藥妝店、超市、超商都能買到快篩，民眾可以多加利用。

▲新北地檢署接獲檢舉指稱，新黨新北市蔡姓議員候選人涉以親友名義自中國進口大量快篩試劑送人。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
▲快篩試劑仍然在市面上可以持續購買到。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
三、如果陽性怎麼辦？還要通報嗎？

「輕症免隔離免通報」早於3月20日施行，民眾確診陽性後，無症狀、輕症者「僅需採取0+n」自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，並且勤洗手、戴口罩，視情況就醫；不過有重症高風險因子(65歲以上或慢性病等)儘速就醫評估開立公費口服抗病毒藥物，有喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清楚等重症警示徵象則應立即就醫。

四、確診治療費用怎麼計算？

輕症但具高風險因子的患者為口服抗病毒藥物公費對象，有併發症的確定病例是住院隔離費用公費對象。

五、疫苗還能打嗎？要去哪裡打？

公費新冠疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供，5月1日起醫療院所施打疫苗可收掛號費。

▲台大兒童醫院主治醫師黃立民表示：許多家長問之前都打BNT疫苗，為何現在只提供莫德納雙價疫苗？（圖/shutterstock）
▲現在還是能到醫療院所施打疫苗，不過5月開始醫療院所可以收掛號費。（圖/shutterstock）
六、口罩還要戴嗎？相關規定是？

原則上4月17日起只剩醫療照護機構和救護車須要配戴口罩。

七、染疫康復者門住診整合計畫，有繼續維持嗎？

會，持續提供整合式照護至指揮中心解編後六個月。

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