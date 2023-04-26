泰國成功繁育亞洲王鷲 盼有朝一日放歸野外、翱翔天空
泰國呵叻動物園成功孵化瀕臨絕種的亞洲王鷲，希望未來能夠讓亞洲王鷲在天空自由翱翔。亞洲王鷲（Asian King Vulture）也被稱作紅頭禿鷲，自1992年就在野外滅絕，屬於極度瀕危物種。泰國東北部呵叻（Nakhon Ratchasima）動物園自2005年起開始繁育亞洲王鷲，歷經18年，上個月終於成功，這隻雛鳥是亞洲第一隻人工孵化的雛鳥，也是全球的第二隻，令動物園保育人員相當振奮。
國際中心楊雅婷／綜合報導
呵叻動物園對雛鳥呵護備至，保育人員每天換上黑色長袖上衣、戴上紅色頭套，模仿成亞洲王鷲的樣子給雛鳥餵食，越像鳥越好，保育人員潘班雅（Watchiradol Phangpanya）說：「讓雛鳥認為我們與其父母無異，是培養鳥類自然本能的絕佳機會」，目的是為了確保雛鳥不會太過依賴人類，野放後才能在野外生存。動物園平常給雛鳥餵食兔肉、鹿肉、雞肉和老鼠肉，也會讓雛鳥曬太陽，未來希望能繁育更多的亞洲王鷲，再讓牠們回到自然界。
動物園館長塔納空表示，泰國西部的會卡肯（Huai Kha Khaeng）野生動物保護區原本就是亞洲王鷲的棲息地，若繁育計劃要成功，最重要就是加強保護區的生態系統，才能讓亞洲王鷲有朝一日重返大自然。