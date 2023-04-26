薛瑞元不為防疫打分數！曝519出團WHA必帶羅一鈞理由
第76屆世界衛生大會（WHA）5月21日到30日將在瑞士日內瓦舉行，21日到30日在瑞士日內瓦舉行，今年將由衛福部長薛瑞元親自帶團前往。薛瑞元今（26）日表示，尚未收到WHA的邀請函，「正在努力當中」，並透露今年要帶「國民女婿」、疾管署副署長羅一鈞同行的原因是「他比較有經驗」。
記者李琦瑋／台北報導
衛福部今年仍積極向世界衛生組織（WHO）秘書處表達台灣爭取以觀察員出席的立場，薛瑞元預計在5月19日親自率團前往，隨團名單包括羅一鈞及健保署長石崇良。
薛瑞元今天在立法院受訪表示，今年同樣尚未收到邀請函，但衛福部還在努力當中。
媒體詢問考量讓羅一鈞跟團原因？薛瑞元回應，主要原因是他本人沒有前往WHA的經驗，而羅一鈞過去曾經數度參團，比較有經驗，自己需要有經驗的人在旁，加上今年疫情仍然會是比較熱門的議題，所以讓羅一鈞一起去。
至於預計跟哪些國家雙邊會談？薛瑞元說，「還在接洽聯繫中」。
另外，中央流行疫情指揮中心將在5月1日解編，媒體詢問為防疫打幾分？5月1日陽性患者到診所看診是否引起大傳染、確診和死亡率再上升？
薛瑞元說，打幾分應該由外界來打，自己打沒有太大的意義；雖然指揮中心裁撤，但在監測疫情上不會鬆懈，會繼續監測，若疫情再度升溫到一定程度，相應防疫措施還是會重啟。