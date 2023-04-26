聯華食品彰化廠大火、另有2廠支援出貨 早盤下挫逾5%後跌幅縮小
聯華食品彰化鮮食廠昨（25）日清晨6點多發生大火，造成22人送醫，其中7人不幸身亡，而該廠年營收約19億，佔公司整體營收18%，聯華食品指出目前支援彰化廠的2大廠分別為中壢廠與基隆廠，至於詳細損失還在估算，但都有保險，針對員工保險部分則特別強調會「從優賠償」，不會逃避，一定會負責。而今（26）日聯華食股價弱勢，早盤一度跌5.3%，下殺到85.2元，但隨後跌幅縮小。
記者許家禎／台北報導
聯華食品發言人林志遠昨日指出，彰化廠主要供應鮮食相關產品，目前暫時停工，主要客戶名單公司不方便提供，未來將視調查結果，擇期復工。針對員工保險賠償部分，聯華食品指出相關慰問與賠償尚無法透露詳細金額，但公司必定會「從優賠償」。總經理林家齊針對此事公開致歉，公司也強調「該有的責任，不會閃躲、不會逃避，一定會負責。」
彰化廠年營收約19億，佔公司整體18%，林志遠表示，這部分並不是完全會有所損失，公司皆有投保相關險種，不過他也強調，財務上的損失並非目前最關切的事情，員工照護才是關切重點。
林志遠指出，目前會有2個鮮食廠區進行跨廠支援，分別為中壢廠與基隆廠，同時也已與客戶聯繫，客戶會相應安排其他的鮮食廠來支援，確保營運不受影響。
聯華食品股價昨日開高走低，盤中一度下跌逾3%，下探87.3元，最終以平盤90.5位置作收，而今日股價依舊臉綠，早盤一度跌5.3%，下殺到85.2元，但隨後跌幅縮小。