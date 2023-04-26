聯華大火7死！現場昏暗難逃生 這起惡火也是同原因「慘釀46死」
食品大廠聯華食品彰化廠，昨（25）日發生大火，釀成7死15傷慘案，引發社會關注，遭外界質疑公司未落實消防編組演練，因而釀禍。今（26）日彰化縣消防局表示，根據初步調查，由於廠區濃煙瀰漫、作業區因停電一片黑暗，再加上動線曲折，導致逃生不易，最終釀死。不過，這並非個案，近年因火災現場昏暗、動線不順，進而釀死的火災頻傳，包含彰化市喬友大樓火災、高雄城中城大火，都有不少人因逃生不因、濃煙嗆傷最終死亡。
記者孫唯容／綜合報導
昨天上午6點多，食品大廠聯華食品彰化廠突發大火，釀成7死15傷慘案，消防署與彰化縣消防局人員現場勘查，不排除是工廠2樓南側油炸機台起火，沿著排煙管線延燒，隨後迅速煙霧瀰漫擴散到4樓。
根據彰化縣消防局初步火調，火災發生時，濃煙瀰漫整座廠區，作業區也因停電一片黑暗，造成逃生不易，而員工紛紛就近躲藏到冷藏室，豈料庫門沒有關緊，導致濃煙不斷竄入，才讓10人吸入大量濃煙，造成7死慘案。
回顧過去案件，2021年，彰化市15層高的喬友百貨舊大樓改裝為防疫旅館，6月30日晚間的喬友大樓2樓冒出濃煙，當時火勢從2樓快速往上延燒至3、4樓，導致濃濃黑煙往上竄升，5樓以上各樓層高溫、黑煙瀰漫，而入住防疫旅館的27名房客與4名員工都待在7樓、8樓、9樓旅館內，導致他們逃生不易。
火警歷經9小時搶救，直到7月1日的清晨3時50餘分才結束搜救，由於現場空間狹窄、斷電，室內陷入一片漆黑，導致搜救任務困難重重，最終造成4死、20傷，其中1死1傷為消防員。
時間再往前推一年，2020年10月14日，高市鹽埕區老舊大樓「城中城」在凌晨2點多驚傳火警，警消人員獲報抵達時，大樓已陷入一片火海，嫌犯黃格格因與男友吵架，憤而亂倒未熄滅的淨香，她與男友的泡茶的房間發生火勢，隨後引燃一樓機車爆炸，火勢迅速竄升。
當時城中城大樓因老舊設備不足，同時加上樓道擺放過多廢棄物，造成逃生不易、搜救困難，造成46死43傷的重大事故。