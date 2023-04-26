轟藍耍手段護航侯友宜落跑　綠列爭議：怎對得起115萬挺侯新北人

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張志豪痛斥，侯友宜為了自己的總統大位，簡直就是踐踏新北市的發展，棄市民的福祉於不顧。大家都知道什麼叫做「見微知著」，侯友宜為了私利可以輕易地將市民拋棄，未來同樣會棄國民於不顧？請侯友宜施政報告不要只說漂亮的假政績，應該清楚交代51槍算不算治安敗壞、500萬搓圓仔湯究竟是誰的錢？錢從哪裡來？是不是要拋棄新北市民落跑去選總統？
卓冠廷表示，近期除了侯友宜個人的「500萬搓圓仔湯事件」及「是否落跑選總統」問題引起社會許多討論外，在侯友宜主政的新北市，更是因為他的荒廢怠惰，問題頻傳。不管是街頭槍擊事件、五股觀音坑溪橋斷橋等都造成市民人心惶惶，心驚膽跳，請侯友宜說清楚講明白。
卓冠廷感嘆，顯然「侯市長聽不見民意，國民黨議會黨團也不在意」，為了侯友宜想選總統，挽救其總統民調大幅下滑態勢，竟強勢變更議程，史上首次在確認議事日程兩天後就要展開總質詢，不僅時間倉促，整個新北市議會為了侯友宜個人政治生命自我閹割，創下民主惡例。連前新北市長、國民黨主席朱立倫當年落跑都沒這樣做，侯友宜學前高雄市長韓國瑜落跑已成定局，「侯友宜簡直韓國瑜升級版」。
卓冠廷強調，雖然國民黨團強勢變更議程，要配合侯友宜演戲，但民進黨議員不會輕易放棄，不會只讓侯友宜講漂亮的假政績，今天下午的施政報告開始，將會透過質詢讓侯友宜無所遁形，並逐一提出侯友宜因為要參選總統而無心市政的證據。
另外，民進黨籍議員也會要侯友宜清楚交代51槍在他的眼裡算不算治安敗壞？涉及違法的500萬搓圓仔湯到底是誰的錢？錢又從哪裡來？針對這些全民都關注的事情，大家都會一一提問，要求侯友宜清楚回答。
林楚茵指出，侯友宜此次獲得新北市民1,152,555張選票支持，但從去年當選連任至今，從治安到公安一路往下敗壞，侯友宜在選舉期間總是宣稱「好好做歹誌」、「新北做大事、扮演自己的角色」等語錄，但請侯友宜捫心自問，是否對得起這115萬選票？如果有，就不該上演如此荒唐戲碼，讓身為新北市議會的民意代表成為侯友宜上演落跑大戲的棋子，搭好一座橋讓侯友宜往上走，拋棄新北市115萬的選票，毀棄承諾，這對市民情何以堪。
林楚茵表示，朱立倫外對宣稱會有徵召的步驟，但從近期國民黨的一系列作為，不僅看見了國民黨比侯友宜本人還要急，貼心為侯友宜小心鋪路，設想的面面俱到，簡直就是「全黨救一人」。
另外，林楚茵也說，大家更看出，鴻海創辦人郭台銘專程從美國提前返國向國民黨支持者道歉，就是要爭取參選總統的機會，但國民黨雖然表面看起來要給郭台銘機會，實際上根本就是「內定侯友宜，欺騙郭台銘」，否則為什麼要一而再，再而三幫侯友宜護航，犧牲市民的權益。
林楚茵批，侯友宜「毫無肩膀、無法承擔」，靠的都是國民黨「擦脂抹粉厚友宜」，請問郭台銘情何以堪？市民情何以堪？